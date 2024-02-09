В России создадут черный список блогеров
Первыми в него могут попасть те, кто делает детский контент
09 февраля 2024, 17:42, ИА Амител
Общественная палата России работает над созданием черного списка блогеров на YouTube. Об этом рассказал зампред комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
По его словам, черный список станет первой частью программы, которая должна будет стимулировать блогеров к переходу на российские площадки.
Первыми под внимание авторов списка могут попасть создатели детского контента, пишет ТАСС.
"В дальнейшем он должен стать основой для разработки и принятия мер по отношению к контентмейкерам, игнорирующим наши платформы", – сказал Малькевич.
По его мнению, те, кто не идет на российские площадки, либо скрывают доходы, либо ведут "вражескую деятельность".
20:03:31 09-02-2024
А как там Рутуб?
08:05:13 10-02-2024
Олег (20:03:31 09-02-2024) А как там Рутуб? ... Никак
21:20:12 09-02-2024
Может лучше - список черных блогеров...?