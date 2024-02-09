В России создадут черный список блогеров

Первыми в него могут попасть те, кто делает детский контент

09 февраля 2024, 17:42, ИА Амител

Логотип хостинга YouTube / Фото: pxhere.com

Общественная палата России работает над созданием черного списка блогеров на YouTube. Об этом рассказал зампред комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

По его словам, черный список станет первой частью программы, которая должна будет стимулировать блогеров к переходу на российские площадки.

Первыми под внимание авторов списка могут попасть создатели детского контента, пишет ТАСС.

"В дальнейшем он должен стать основой для разработки и принятия мер по отношению к контентмейкерам, игнорирующим наши платформы", – сказал Малькевич.

По его мнению, те, кто не идет на российские площадки, либо скрывают доходы, либо ведут "вражескую деятельность".