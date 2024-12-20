В России стали дольше подбирать персонал

За два года срок закрытия рабочей специальности увеличился

20 декабря 2024, 17:30, ИА Амител

Рабочее место / Фото: unsplash.com /Nick Morrison

Длительность подбора сотрудника на рабочую специальность выросла с 19 до 33 дней за два года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

"Средний срок закрытия управленческой вакансии – 34 дня, квалифицированного рабочего – 33 дня, линейного специалиста – 31 день. В общей сложности за два года длительность подбора на среднестатистическую рабочую специальность выросла на 74%: с 19 до 33 дней", – отмечают в итогах исследования.

Также ускорились темпы прироста зарплатных предложений: если в декабре 2023 года увеличение составляло 6,5% за год, то сейчас показатель вырос до 12,9%.

На сегодняшний день в России восемь из десяти компаний работают в условиях дефицита кадров. Самыми востребованными в 2024 году категориями персонала стали:

квалифицированные рабочие;

водители грузовых автомобилей;

машинисты спецтехники;

линейные сотрудники в ретейле;

складской персонал;

курьеры.

По сравнению с прошлым годом вакансий стало на 10% больше. В 2023 году их число в 1,5 раза превышало показатели 2022 года. Так, за два года вакансий на российском рынке труда стало больше в 1,7 раза.