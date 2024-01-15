В России становится больше алкоголиков

Эксперты называют несколько причин, которые к этому привели

15 января 2024, 13:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Впервые за 10 лет в России выявили рост числа людей с алкогольной зависимостью. Об этом сообщает "Коммерсант".

С 2010 по 2021 год число впервые выявленных пациентов с алкогольной зависимостью сократилось почти в два раза, однако в 2022 году врачи снова заявили, что число людей с алкогольной зависимостью начало расти. Тогда они объявили, что таких граждан 54 200.

Эксперты, опрошенные авторами статьи, называют сразу несколько причин, которые могли к этому привести. Среди них выделяют пандемию, социальную и геополитическую напряженность, а также общее распространение нехимических зависимостей среди молодежи.

Также специалисты отмечают, что одних данных Росстата недостаточно для того, чтобы сложить полную картину случившегося.