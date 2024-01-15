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В России становится больше алкоголиков

Эксперты называют несколько причин, которые к этому привели

15 января 2024, 13:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Впервые за 10 лет в России выявили рост числа людей с алкогольной зависимостью. Об этом сообщает "Коммерсант".

С 2010 по 2021 год число впервые выявленных пациентов с алкогольной зависимостью сократилось почти в два раза, однако в 2022 году врачи снова заявили, что число людей с алкогольной зависимостью начало расти. Тогда они объявили, что таких граждан 54 200.

Эксперты, опрошенные авторами статьи, называют сразу несколько причин, которые могли к этому привести. Среди них выделяют пандемию, социальную и геополитическую напряженность, а также общее распространение нехимических зависимостей среди молодежи.

Также специалисты отмечают, что одних данных Росстата недостаточно для того, чтобы сложить полную картину случившегося.

Здоровье

Комментарии 12

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Гость

13:19:39 15-01-2024

От такой собачей жизни запьешь по неволе,

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Гость

15:30:08 15-01-2024

Гость (13:19:39 15-01-2024) От такой собачей жизни запьешь по неволе,... Ай красавец) они все виноваты, что ты такой) молодец просто)

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Гость

14:17:32 15-01-2024

Только систематическое пьянство и алкоголизм сможет примирить нас с этой невменяемой реальностью.

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Гость

14:28:20 15-01-2024

Продлевайте продажу алкоголя, ещё больше будет алкоголиков..

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Гость

14:52:25 15-01-2024

Гость (14:28:20 15-01-2024) Продлевайте продажу алкоголя, ещё больше будет алкоголиков..... Глупец может только так думать.

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Гость

14:31:42 15-01-2024

Ну стараемся как можем же!

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Гость

15:21:35 15-01-2024

Просто во время ковида не очень то ездили лечиться от алкоголя, боялись подхватить. Зато частные фирмы по вызову наварились на этом хорошо. А так, вряд ли что-то сильно изменилось.

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Гость

15:58:48 15-01-2024

В тему - Депутаты АКЗС решат, будут ли алтайские магазины продавать алкоголь после 9 вечера

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Гость

15:59:12 15-01-2024

Продажа алкоголя тут не причем. Люди пьют от горя, плохих условий, и так далее. Рост чиста алкоголиков обратнопропорционален уровню жизни. Чем хуже живем - тем народ больше в запой уходит, чтобы как то пережить эту мерзоту.

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Гость

16:46:39 15-01-2024

Гость (15:59:12 15-01-2024) Продажа алкоголя тут не причем. Люди пьют от горя, плохих у... То есть денег нет, так давай последние пропьем? Никакой логики.

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Гость

17:10:57 15-01-2024

Гость (15:59:12 15-01-2024) Продажа алкоголя тут не причем. Люди пьют от горя, плохих у... Понятно теперь, почему рекордсмены по питию этилового спирта на одного человека - это страны Европы. Чехия, Литва, Латвия, Германия, Франция, Испания, Ирландия и т.д.

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Гость

18:23:21 15-01-2024

Гость (15:59:12 15-01-2024) Продажа алкоголя тут не причем. Люди пьют от горя, плохих у... Эт точно, в Финляндии уровень жизни совсем никудышный, вот и пьют, бедолаги, больше чем в России.

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