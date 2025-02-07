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В России бензин АИ-95 подорожал на 1,82% за сутки

Цена топлива увеличивается 11 торговых сессий подряд

07 февраля 2025, 11:30, ИА Амител

АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В России цена бензина АИ-95 растет 11 торговых сессий подряд. За 6 февраля топливо подорожало по территориальному индексу европейской части России до 58 257 рублей за тонну (+1,82%). Об этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Помимо этого, в цене растет АИ-92 – 6 февраля стоимость марки составила 56 142 рубля за тонну (+1,69%).

Летнее дизельное топливо в данный момент стоит 57 596 рублей за тонну (+1,19%), межсезонное – 58 308 рублей (+1,54%), а зимнее – 60 430 (+0,73%).

"Цена топлива для реактивных двигателей выросла на 0,49%, достигнув 82 772 руб. за тонну. Сжиженный углеродный газ стоит 18 092 руб. за тонну – цена поднялась на 6,52%", – подчеркивает "Коммерсантъ".

Стоимость мазута, наоборот, упала на 2,70% – до 31 291 рубля за тонну.

В конце января правительство РФ продлило организациям, которые производят более 1 млн тонн топлива в год, разрешение на экспорт.

Для компаний с меньшим объемом производства эмбарго сохраняется. Такие правила кабмин ввел с 29 ноября 2024 года.

Россия цены Топливо

Комментарии 21

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Гость

11:40:16 07-02-2025

Мало Сечина Боженька наказал ?
Снова за своё ?

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Гость

13:03:50 07-02-2025

Гость (11:40:16 07-02-2025) Мало Сечина Боженька наказал ? Снова за своё ?...
А можно узнать, как бог наказал сечина?

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Гость

13:14:40 07-02-2025

Гость (11:40:16 07-02-2025) Мало Сечина Боженька наказал ? Снова за своё ?... Зачем вы спекулируете смертью родственников? У вас никто из близких не умирал? Вы не считаете это следствием своих поступков? Вы очень низко себя сейчас показали.

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Ру

11:48:00 07-02-2025

Китайцам бесплатно по 150 литров дают...

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Гость

13:15:55 07-02-2025

Ру (11:48:00 07-02-2025) Китайцам бесплатно по 150 литров дают... ... У Китая и экономика первая в мире, извините. И войну со всем Западом Китай сейчас не ведет. У нас другие статьи расходов.

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Гость

11:52:15 07-02-2025

Интересно как это скажется на инфляции

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Гость

12:04:02 07-02-2025

Помимо этого, в цене растет АИ-92 – 6 февраля стоимость марки составила 56 142 рубля за тонну///Вот интересно, а почему они продают в тоннах, а на заправке отпускают в литрах, может кто-нибудь скажет?)

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Гость

12:43:00 07-02-2025

Гость (12:04:02 07-02-2025) Помимо этого, в цене растет АИ-92 – 6 февраля стоимость марк... Ну если в оптовых продажах станут литрами считать - вся их бухгалтерия офигеет и сдохнет. А на заправках гораздо удобнее литрами считать, чем на весах взвешивать. Для мухлежа, конечно простор большой.

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Гость

13:08:39 07-02-2025

Гость (12:04:02 07-02-2025) Помимо этого, в цене растет АИ-92 – 6 февраля стоимость марк...
Есть подозрение, что в тонне бензина литров гораздо больше 1000)))

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Гость

14:00:38 07-02-2025

Гость (13:08:39 07-02-2025) Есть подозрение, что в тонне бензина литров гораздо боль...
"Подозрение"

Уровень образования в РФ продолжает падать. Комментаторы уже не в курсе, что такое плотность вещества.

Плотность бензина около 0,71…0,76 г/см³

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Гость

14:09:42 07-02-2025

Гость (13:08:39 07-02-2025) Есть подозрение, что в тонне бензина литров гораздо боль... А еще сильно зависит от температуры.

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Гость

12:08:41 07-02-2025

Это наряду с тем, что "Правительство снова ввело временный запрет на экспорт бензина"????!!!!!!!!!!!!! Идиотизм!

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Алексей

12:34:26 07-02-2025

У нас правительство точно борется с инфляцией? По-моему цены на топливо для населения - вполне себе в духе гос. регулирования...

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Гость

12:59:09 07-02-2025

Регулярно заправляю авто на газпромнефте и постоянно приходится ругаться с оператором-заправщиком. А причина проста. На колонке набираю сумму 1000 рублей. Заправляю соответственно бензина на 1000 рублей. Подхожу расчитываться, а там 1000,15. Собственно говоря за что еще с меня 15 коп.? Спонсорская помощь господнику Дюкову? Так я нищим никогда не подаю. Тем более с заправки топливом автомобиля. После коротких приперательств, заправщица меняет сумму на меньшую, например на 999,99. Мало того что бензин дерьмовый, недоливы постоянные, так еще обсчет. Так что если вы не спонсор газпромнефти, обращайте внимание сколько вы хотели заплатить и сколько заплатили.

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Гость

13:17:18 07-02-2025

Гость (12:59:09 07-02-2025) Регулярно заправляю авто на газпромнефте и постоянно приходи... На ГПН как раз неплохой бензин в отличие от Роснефти.

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Гость

13:31:41 07-02-2025

Гость (12:59:09 07-02-2025) Регулярно заправляю авто на газпромнефте и постоянно приходи... Заправляйтесь через приложение и с заправщиками общаться не придется

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Гость

13:38:38 07-02-2025

Гость (13:31:41 07-02-2025) Заправляйтесь через приложение и с заправщиками общаться не ... Общаться не придется, но неоднократно замечал, что когда начинается заправка цифры с количеством топлива крутятся а топливо не льется. Где-то рублей до 50 из шланга вообще ни чего не льется

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Гость

14:05:36 07-02-2025

Гость (13:38:38 07-02-2025) Общаться не придется, но неоднократно замечал, что когда нач...
А вы повнимателеьнее посмотрите, что происходит в конце, и заметите поразительный фокус: цифры с количеством топлива УЖЕ не крутятся, а топливо продолжает литься. Где-то рублей на 50 доливается бесплатного топлива! Какая-то магия, не иначе

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Musik

13:25:50 07-02-2025

за 100 суток подорожает на 182%
правильно я сощитал?

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Гость

15:19:14 07-02-2025

Musik (13:25:50 07-02-2025) за 100 суток подорожает на 182%правильно я сощитал?... А вот и нет, подорожает в рамках инфляции

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Musik

20:08:47 08-02-2025

Гость (15:19:14 07-02-2025) А вот и нет, подорожает в рамках инфляции... Да уж куда больше-то!

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