В России бензин АИ-95 подорожал на 1,82% за сутки
Цена топлива увеличивается 11 торговых сессий подряд
07 февраля 2025, 11:30, ИА Амител
В России цена бензина АИ-95 растет 11 торговых сессий подряд. За 6 февраля топливо подорожало по территориальному индексу европейской части России до 58 257 рублей за тонну (+1,82%). Об этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Помимо этого, в цене растет АИ-92 – 6 февраля стоимость марки составила 56 142 рубля за тонну (+1,69%).
Летнее дизельное топливо в данный момент стоит 57 596 рублей за тонну (+1,19%), межсезонное – 58 308 рублей (+1,54%), а зимнее – 60 430 (+0,73%).
"Цена топлива для реактивных двигателей выросла на 0,49%, достигнув 82 772 руб. за тонну. Сжиженный углеродный газ стоит 18 092 руб. за тонну – цена поднялась на 6,52%", – подчеркивает "Коммерсантъ".
Стоимость мазута, наоборот, упала на 2,70% – до 31 291 рубля за тонну.
В конце января правительство РФ продлило организациям, которые производят более 1 млн тонн топлива в год, разрешение на экспорт.
Для компаний с меньшим объемом производства эмбарго сохраняется. Такие правила кабмин ввел с 29 ноября 2024 года.
11:40:16 07-02-2025
Мало Сечина Боженька наказал ?
Снова за своё ?
13:03:50 07-02-2025
Гость (11:40:16 07-02-2025) Мало Сечина Боженька наказал ? Снова за своё ?...
А можно узнать, как бог наказал сечина?
13:14:40 07-02-2025
Гость (11:40:16 07-02-2025) Мало Сечина Боженька наказал ? Снова за своё ?... Зачем вы спекулируете смертью родственников? У вас никто из близких не умирал? Вы не считаете это следствием своих поступков? Вы очень низко себя сейчас показали.
11:48:00 07-02-2025
Китайцам бесплатно по 150 литров дают...
13:15:55 07-02-2025
Ру (11:48:00 07-02-2025) Китайцам бесплатно по 150 литров дают... ... У Китая и экономика первая в мире, извините. И войну со всем Западом Китай сейчас не ведет. У нас другие статьи расходов.
11:52:15 07-02-2025
Интересно как это скажется на инфляции
12:04:02 07-02-2025
Помимо этого, в цене растет АИ-92 – 6 февраля стоимость марки составила 56 142 рубля за тонну///Вот интересно, а почему они продают в тоннах, а на заправке отпускают в литрах, может кто-нибудь скажет?)
12:43:00 07-02-2025
Гость (12:04:02 07-02-2025) Помимо этого, в цене растет АИ-92 – 6 февраля стоимость марк... Ну если в оптовых продажах станут литрами считать - вся их бухгалтерия офигеет и сдохнет. А на заправках гораздо удобнее литрами считать, чем на весах взвешивать. Для мухлежа, конечно простор большой.
13:08:39 07-02-2025
Гость (12:04:02 07-02-2025) Помимо этого, в цене растет АИ-92 – 6 февраля стоимость марк...
Есть подозрение, что в тонне бензина литров гораздо больше 1000)))
14:00:38 07-02-2025
Гость (13:08:39 07-02-2025) Есть подозрение, что в тонне бензина литров гораздо боль...
"Подозрение"
Уровень образования в РФ продолжает падать. Комментаторы уже не в курсе, что такое плотность вещества.
Плотность бензина около 0,71…0,76 г/см³
14:09:42 07-02-2025
Гость (13:08:39 07-02-2025) Есть подозрение, что в тонне бензина литров гораздо боль... А еще сильно зависит от температуры.
12:08:41 07-02-2025
Это наряду с тем, что "Правительство снова ввело временный запрет на экспорт бензина"????!!!!!!!!!!!!! Идиотизм!
12:34:26 07-02-2025
У нас правительство точно борется с инфляцией? По-моему цены на топливо для населения - вполне себе в духе гос. регулирования...
12:59:09 07-02-2025
Регулярно заправляю авто на газпромнефте и постоянно приходится ругаться с оператором-заправщиком. А причина проста. На колонке набираю сумму 1000 рублей. Заправляю соответственно бензина на 1000 рублей. Подхожу расчитываться, а там 1000,15. Собственно говоря за что еще с меня 15 коп.? Спонсорская помощь господнику Дюкову? Так я нищим никогда не подаю. Тем более с заправки топливом автомобиля. После коротких приперательств, заправщица меняет сумму на меньшую, например на 999,99. Мало того что бензин дерьмовый, недоливы постоянные, так еще обсчет. Так что если вы не спонсор газпромнефти, обращайте внимание сколько вы хотели заплатить и сколько заплатили.
13:17:18 07-02-2025
Гость (12:59:09 07-02-2025) Регулярно заправляю авто на газпромнефте и постоянно приходи... На ГПН как раз неплохой бензин в отличие от Роснефти.
13:31:41 07-02-2025
Гость (12:59:09 07-02-2025) Регулярно заправляю авто на газпромнефте и постоянно приходи... Заправляйтесь через приложение и с заправщиками общаться не придется
13:38:38 07-02-2025
Гость (13:31:41 07-02-2025) Заправляйтесь через приложение и с заправщиками общаться не ... Общаться не придется, но неоднократно замечал, что когда начинается заправка цифры с количеством топлива крутятся а топливо не льется. Где-то рублей до 50 из шланга вообще ни чего не льется
14:05:36 07-02-2025
Гость (13:38:38 07-02-2025) Общаться не придется, но неоднократно замечал, что когда нач...
А вы повнимателеьнее посмотрите, что происходит в конце, и заметите поразительный фокус: цифры с количеством топлива УЖЕ не крутятся, а топливо продолжает литься. Где-то рублей на 50 доливается бесплатного топлива! Какая-то магия, не иначе
13:25:50 07-02-2025
за 100 суток подорожает на 182%
правильно я сощитал?
15:19:14 07-02-2025
Musik (13:25:50 07-02-2025) за 100 суток подорожает на 182%правильно я сощитал?... А вот и нет, подорожает в рамках инфляции
20:08:47 08-02-2025
Гость (15:19:14 07-02-2025) А вот и нет, подорожает в рамках инфляции... Да уж куда больше-то!