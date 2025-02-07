В России бензин АИ-95 подорожал на 1,82% за сутки

Цена топлива увеличивается 11 торговых сессий подряд

07 февраля 2025, 11:30, ИА Амител

АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В России цена бензина АИ-95 растет 11 торговых сессий подряд. За 6 февраля топливо подорожало по территориальному индексу европейской части России до 58 257 рублей за тонну (+1,82%). Об этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Помимо этого, в цене растет АИ-92 – 6 февраля стоимость марки составила 56 142 рубля за тонну (+1,69%).

Летнее дизельное топливо в данный момент стоит 57 596 рублей за тонну (+1,19%), межсезонное – 58 308 рублей (+1,54%), а зимнее – 60 430 (+0,73%).

"Цена топлива для реактивных двигателей выросла на 0,49%, достигнув 82 772 руб. за тонну. Сжиженный углеродный газ стоит 18 092 руб. за тонну – цена поднялась на 6,52%", – подчеркивает "Коммерсантъ".

Стоимость мазута, наоборот, упала на 2,70% – до 31 291 рубля за тонну.

В конце января правительство РФ продлило организациям, которые производят более 1 млн тонн топлива в год, разрешение на экспорт.

Для компаний с меньшим объемом производства эмбарго сохраняется. Такие правила кабмин ввел с 29 ноября 2024 года.