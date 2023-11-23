В России стоимость новогодних туров за год выросла на 10-15%, но спрос не упал

Исполнительный директор АТА отметила, что туристы, по всей видимости, адаптировались к росту стоимости отдыха

23 ноября 2023, 20:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Новогодние туры по России и за рубеж подорожали за год на 10-15%, при этом спрос на них вырос на 20-50%. Как сообщает ТАСС, об этом на пресс-конференции сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

Она отметила, что цены не повлияли на спрос, который оказался в этом году довольно высоким. Туристы же, по всей видимости, адаптировались к росту стоимости отдыха. Они понимают, что на удорожание путевок влияет множество факторов.

Вице-президент Российского союза туристической индустрии Юрий Барзыкин отметил, что наибольший спрос у россиян на новогодние туры в Сочи, Москву и область, Санкт-Петербург и Ленобласть, а также в Карелию.