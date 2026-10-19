"В России свыше 610 тысяч человек перестали работать неофициально в 2026 году"

Значительную роль в выявлении и легализации таких работников играют региональные межведомственные комиссии

19 октября 2026, 11:38, ИА Амител

Конец рабочего дня / Работа / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

За первые шесть месяцев 2026 года в России легализовали занятость более 610 тысяч человек, ранее работавших в теневом секторе. Более половины из них оформили трудовые договоры, сообщил РИА Новости глава Роструда Михаил Иванков.

"В результате принимаемых мер в 2025 году было легализовано порядка 980 тысяч работников, а за первое полугодие 2026 года — более 610 тысяч. Больше половины из них заключили трудовые договоры", — сказал Иванков.

Для сравнения: за весь 2025 год из неформальной занятости вывели около 980 тысяч работников.

По словам руководителя Роструда, значительную роль в выявлении и легализации таких работников играют региональные межведомственные комиссии. В их состав входят представители муниципальных, региональных и федеральных органов власти, в том числе государственных инспекций труда.

Еще одним направлением работы Иванков назвал профилактику. Речь идет об информационных кампаниях, которые должны разъяснять гражданам риски неофициального трудоустройства и последствия работы без надлежащего оформления.