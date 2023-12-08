У водителя похитили 48 млн рублей в российском городе

Правоохранители возбудили уголовное дело

08 декабря 2023, 17:31, ИА Амител

Кадр: прокуратура Московской области

В Химках неизвестные отобрали у водителя 48 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

По данным полиции, инцидент случился возле одного из домов на Юбилейном проспекте, когда потерпевший сидел в своей машине.

Уголовное дело возбудили по статье "Грабеж". Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают злоумышленников.