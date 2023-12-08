НОВОСТИПроисшествия

У водителя похитили 48 млн рублей в российском городе

Правоохранители возбудили уголовное дело

08 декабря 2023, 17:31, ИА Амител

Кадр: прокуратура Московской области
Кадр: прокуратура Московской области

В Химках неизвестные отобрали у водителя 48 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

По данным полиции, инцидент случился возле одного из домов на Юбилейном проспекте, когда потерпевший сидел в своей машине.

Уголовное дело возбудили по статье "Грабеж". Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают злоумышленников.

Происшествия

Комментарии 5

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Гость

17:54:47 08-12-2023

Везёт

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Кеш

18:27:12 08-12-2023

нечего было хвастаться богадством, не просто так же утащили, значит была наводка что у конкретного человека такая сумма. Урок на будущее, даже если выиграли в лотерею 1 млрд с вычетом налога, то не надо всем хвастаться. А то баблом сорите, тачки, шматье, квартиры и прочее. А как бабы любят похвастаться цацками, ну а мужичье своими тачками. а потом ноете полиция полиция

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Гость

18:44:22 08-12-2023

Обнальщик.

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Элен без ребят

18:59:40 08-12-2023

а зачем возить с собой 48 млн налом?

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Гость

20:23:03 08-12-2023

Это же сколько можно Китайских новых смартмобилей- про купить!

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