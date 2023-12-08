У водителя похитили 48 млн рублей в российском городе
Правоохранители возбудили уголовное дело
08 декабря 2023, 17:31, ИА Амител
Кадр: прокуратура Московской области
В Химках неизвестные отобрали у водителя 48 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.
По данным полиции, инцидент случился возле одного из домов на Юбилейном проспекте, когда потерпевший сидел в своей машине.
Уголовное дело возбудили по статье "Грабеж". Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают злоумышленников.
17:54:47 08-12-2023
Везёт
18:27:12 08-12-2023
нечего было хвастаться богадством, не просто так же утащили, значит была наводка что у конкретного человека такая сумма. Урок на будущее, даже если выиграли в лотерею 1 млрд с вычетом налога, то не надо всем хвастаться. А то баблом сорите, тачки, шматье, квартиры и прочее. А как бабы любят похвастаться цацками, ну а мужичье своими тачками. а потом ноете полиция полиция
18:44:22 08-12-2023
Обнальщик.
18:59:40 08-12-2023
а зачем возить с собой 48 млн налом?
20:23:03 08-12-2023
Это же сколько можно Китайских новых смартмобилей- про купить!