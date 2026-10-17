В России установили приказ о техсборе на смартфоны и ноутбуки

Он вступит в силу с 1 декабря

17 октября 2026, 15:05, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Министерство промышленности и торговли РФ утвердило приказ о введении технологического сбора для отдельных видов устройств. Документ опубликован на портале правовой информации и вступает в силу 1 декабря.

Уплачивать сбор буду юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ввозят в Россию или производят на ее территории электронные товары, их компоненты, модули и продукцию с такими компонентами.

Базовая ставка для ноутбуков составит 746 рублей за единицу.

Для смартфонов — 373 рубля.

Для устройств, которые уже попали в систему маркировки, размер сбора будет ниже на 33%.

Сумма рассчитывается на основе базовой ставки с применением коэффициента "товарного знака и модели продукции".

В Минпромторге считают, что сбор может принести 136 млрд рублей за шесть лет. Полученные средства ведомство планирует направить на развитие электронной и радиоэлектронной промышленности, сообщает "Коммерсантъ".