В России установили приказ о техсборе на смартфоны и ноутбуки
Он вступит в силу с 1 декабря
17 октября 2026, 15:05, ИА Амител
Министерство промышленности и торговли РФ утвердило приказ о введении технологического сбора для отдельных видов устройств. Документ опубликован на портале правовой информации и вступает в силу 1 декабря.
Уплачивать сбор буду юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ввозят в Россию или производят на ее территории электронные товары, их компоненты, модули и продукцию с такими компонентами.
- Базовая ставка для ноутбуков составит 746 рублей за единицу.
- Для смартфонов — 373 рубля.
- Для устройств, которые уже попали в систему маркировки, размер сбора будет ниже на 33%.
Сумма рассчитывается на основе базовой ставки с применением коэффициента "товарного знака и модели продукции".
В Минпромторге считают, что сбор может принести 136 млрд рублей за шесть лет. Полученные средства ведомство планирует направить на развитие электронной и радиоэлектронной промышленности, сообщает "Коммерсантъ".
15:23:07 17-10-2026
Какую бы ещё фигню придумать,лишь бы производство не развивать.
17:41:53 17-10-2026
Гость (15:23:07 17-10-2026) Какую бы ещё фигню придумать,лишь бы производство не развива... ...лишь бы налоги повысить.
19:13:47 17-10-2026
Гость (15:23:07 17-10-2026) Какую бы ещё фигню придумать,лишь бы производство не развива... Покупал смартфон и заплатил НДС 2500 руб. Этого мало? Нищенская пенсия и с этой пенсии пытаются налоги содрать и дальше добавляют.
20:18:35 17-10-2026
Гость (19:13:47 17-10-2026) Покупал смартфон и заплатил НДС 2500 руб. Этого мало? Нищенс... Надо было кнопочный купить. Они дешевле в разы.
15:25:20 17-10-2026
Следующий приказ о техсборе будет на лапти.
15:46:24 17-10-2026
Барсик. (15:25:20 17-10-2026) Следующий приказ о техсборе будет на лапти.... И на валенки с галошами.
16:31:18 17-10-2026
Барсик. (15:25:20 17-10-2026) Следующий приказ о техсборе будет на лапти.... Молодец!Подал идею!!!!
17:45:48 17-10-2026
Барсик. (15:25:20 17-10-2026) Следующий приказ о техсборе будет на лапти.... Следующим стоит ждать налог на наследство.
Во многих странах Европы он есть.
Местами - драконовский, например, в Англии доходил до 80% (ранее, потом отменили, сейчас 30%). Деньги колоссальные.
Так что бабушкины квартиры, в случае введения налога, массово пойдут под продажу, чтобы хоть что-то осталось наследнику.
18:35:35 17-10-2026
Гость (17:45:48 17-10-2026) Следующим стоит ждать налог на наследство.Во многих стра...
я тоже посмотрел видео россиянки в Англии...
Видео в котором говорилось о том что "высший класс" живущий в замках на 100 комнат, вынужден сдавать в аренду, для проведения свадеб , корпоративов свои владения, чтобы оплатить ремонт/коммуналку своего дворца.
18:56:17 17-10-2026
Барсик. (15:25:20 17-10-2026) Следующий приказ о техсборе будет на лапти.... Следующим будет налог на воздух
16:08:05 17-10-2026
Рост денежных средств не за счет роста экономики , а значит, роста доходов. А за счет новых поборов т.е. не за счет интенсификации производства и роста производительности труда , а самым примитивным способом- набором новых своеобразных налогов.
16:10:56 17-10-2026
На развитие электронной и радиоэлектронной промышленности!!!! 🧐😂😂😂😂😂😂😂
10:49:16 18-10-2026
Сергей😎 (16:10:56 17-10-2026) На развитие электронной и радиоэлектронной промышленности!!!... это как утиль сбор на утилизацию якобы
17:38:02 17-10-2026
Как бы не подавились!
17:42:11 17-10-2026
Где повышение штрафов дебоширам, бухим за рулём, за буллинг и тд.? Где конфискации авто с первого уличения в пьяном вождении? В крае их больше 6500 в год ловят.
Каждый день новости как школота стаей жертв истязает.
10:53:59 18-10-2026
Гость (17:42:11 17-10-2026) Где повышение штрафов дебоширам, бухим за рулём, за буллинг ... А это парадокс. Штрафы смешные за многие нарушения. Государству порядок будто и не нужен. Ассенизаторов из лесов выкурить не можем,алкашню с лавочек в скверах убрать не можем,вандалам остановок ОТ по рукам дать не можем и тд
12:15:04 19-10-2026
Гость (17:42:11 17-10-2026) Где повышение штрафов дебоширам, бухим за рулём, за буллинг ...
так это вопрос к СМИ, почему не освещают хорошие дела, а только негатив?