В России утвердили стратегию развития беспилотной авиации

Основой для формирования отрасли может послужить уже имеющийся опыт использования беспилотных авиационных систем

28 июня 2023, 17:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Там заявили, что основой для формирования отрасли может послужить уже имеющийся опыт использования беспилотных авиационных систем. Самый большой потенциал для применения – сельское хозяйство, строительный надзор, доставка грузов в труднодоступные места и другие.

Всего установлено пять ключевых направлений развития беспилотной авиации: стимулирование спроса, разработки и серийное производство таких систем, развитие инфраструктуры, подготовка кадров и, наконец, исследования в сфере беспилотных авиационных систем.