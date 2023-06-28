В России утвердили стратегию развития беспилотной авиации
Основой для формирования отрасли может послужить уже имеющийся опыт использования беспилотных авиационных систем
28 июня 2023, 17:36, ИА Амител
Правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Там заявили, что основой для формирования отрасли может послужить уже имеющийся опыт использования беспилотных авиационных систем. Самый большой потенциал для применения – сельское хозяйство, строительный надзор, доставка грузов в труднодоступные места и другие.
Всего установлено пять ключевых направлений развития беспилотной авиации: стимулирование спроса, разработки и серийное производство таких систем, развитие инфраструктуры, подготовка кадров и, наконец, исследования в сфере беспилотных авиационных систем.
21:05:54 28-06-2023
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