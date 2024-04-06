В России увеличат финансирование IT-ипотеки на 200 млрд рублей

По словам Михаила Мишустина, оформить займы на жилье смогут еще как минимум 15 тысяч специалистов

06 апреля 2024, 13:00, ИА Амител

Программист / Фото: unsplash.com

Правительство России увеличит объем средств для выдачи льготной IT-ипотеки на 200 млрд рублей. Об этом сообщил Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Тем самым общий лимит средств в рамках программы увеличен с 500 до 700 млрд рублей. Оформить заем на покупку жилья или земельного участка смогут еще не менее 15 тысяч специалистов, добавил премьер-министр.

До этого ряд российских банков прекратил прием заявок на IT-ипотеку из-за исчерпания лимита по программе. А накануне о возобновлении выдачи займов с 5 и 8 апреля объявили Сбер и ВТБ соответственно. Ставка составляет 5% годовых, минимальный первоначальный взнос – 20,1%.