В России увеличат финансирование IT-ипотеки на 200 млрд рублей
По словам Михаила Мишустина, оформить займы на жилье смогут еще как минимум 15 тысяч специалистов
06 апреля 2024, 13:00, ИА Амител
Правительство России увеличит объем средств для выдачи льготной IT-ипотеки на 200 млрд рублей. Об этом сообщил Михаил Мишустин, передает ТАСС.
Тем самым общий лимит средств в рамках программы увеличен с 500 до 700 млрд рублей. Оформить заем на покупку жилья или земельного участка смогут еще не менее 15 тысяч специалистов, добавил премьер-министр.
До этого ряд российских банков прекратил прием заявок на IT-ипотеку из-за исчерпания лимита по программе. А накануне о возобновлении выдачи займов с 5 и 8 апреля объявили Сбер и ВТБ соответственно. Ставка составляет 5% годовых, минимальный первоначальный взнос – 20,1%.
20:33:20 06-04-2024
it - шники и без льгот могут ипотеку взять. А большинство и самостоятельно накопить на квартиру за 2-3 года. Не в ту сторону думает наше Правительство. Не тем категориям людей помогает.
09:31:15 07-04-2024
Андрей (20:33:20 06-04-2024) it - шники и без льгот могут ипотеку взять. А большинство и ... Точно, самых нуждающихся поддерживают.
02:14:42 07-04-2024
Ипотека должна быть единая справедливая беспроцентная для всех граждан.