В России в 1,5 раза вырос спрос на онлайн-психологов

К таким выводам пришли аналитики Yota

06 декабря 2023, 12:00, ИА Амител

Анализ данных / Фото: freepik.com

Посещаемость психологических онлайн-сервисов в России в 2023 году выросла более чем в полтора раза, а мобильный интернет-трафик таких ресурсов за год увеличился на 81%. Почти на треть выросло среднее время, которое пользователи уделяют онлайн-психологам. Об этом свидетельствуют результаты исследования** Yota*, проведенного на основе обезличенных абонентских данных.

Психологические сервисы чаще используют женщины (60% аудитории). Они обеспечивают 63% интернет-трафика этих ресурсов. Наибольший интерес к онлайн-психологии проявляет аудитория 25-35 лет (37% от всех пользователей). На втором месте – абоненты от 36 до 45 лет (22%), а замыкает топ-3 группа 46-55 лет (17%).

Лучшие темпы роста демонстрирует молодое поколение (14-20 лет): в сравнении с 2022 годом интерес школьников и студентов к таким сервисам вырос в шесть раз, а потребление мобильного трафика этой возрастной группой – почти в восемь.

Самым популярным сервисом онлайн-психотерапии в 2023 году стал "Ясно", число его пользователей с прошлого года увеличилось на 44%, а трафик – на 89%. На втором месте – Alter*, он же показал самые высокие темпы роста (аудитория выросла в 5,5 раза). Третью строчку занимает Zigmund.Online* (число пользователей сократилось на 28%, при этом трафик вырос на 24%). Также в пятерку наиболее востребованных сервисов вошли YouTalk* и Smart*.

В Сибири популярным ресурсом также стал онлайн-сервис психотерапии "Ясно". Трафик на него составил 63%, что в два раза больше, по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в топ-5 вошли портал Zigmund.Online, Alter, YouTalk и Smart. Основное ядро активной аудитории составляют люди в возрасте 26-35 лет.

По данным Yota, в среднем российский пользователь психологических сервисов тратит на них 117 минут в месяц. При этом новосибирцы чаще всего обращались за психологической поддержкой к психологам сайта.

* Yota ("Ета"); Alter ("Алтер"); Zigmund.Online ("Зигмунд.Олнайн"); YouTalk ("ЮТок"); Smart ("Смарт")

** Данные за первые девять месяцев 2023 года сопоставляли с аналогичным периодом 2022 года