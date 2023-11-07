В России внедряют новую культуру в сельское хозяйство

В ИЦиГ СО РАН отметили, что с одного гектара, засеянного мискантусом, можно получать в среднем до 4 тонн целлюлозы

07 ноября 2023, 09:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН внедряют в сельское хозяйство России новую экзотическую культуру – мискантус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Мискантус – род многолетних травянистых растений, которые встречаются в дикой природе в Австралии, Азии и Африке. В России он произрастает на территории Приморского края.

В ИЦиГ СО РАН отметили, что с одного гектара, засеянного мискантусом, можно получать в среднем до 4 тонн целлюлозы. Она может использоваться как сырье в различных отраслях промышленности. Получить такое же количество целлюлозы из дерева дороже и сложнее.

Сейчас в России формируется сеть предприятий по производству и переработке растения. В частности, в Московской области уже запущен опытный завод, в Новосибирской области определена площадка под предприятие, а в Калининградской области достигнута договоренность о его постройке.