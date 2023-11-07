НОВОСТИЭкология

В России внедряют новую культуру в сельское хозяйство

В ИЦиГ СО РАН отметили, что с одного гектара, засеянного мискантусом, можно получать в среднем до 4 тонн целлюлозы

07 ноября 2023, 09:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН внедряют в сельское хозяйство России новую экзотическую культуру – мискантус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Мискантус – род многолетних травянистых растений, которые встречаются в дикой природе в Австралии, Азии и Африке. В России он произрастает на территории Приморского края.

В ИЦиГ СО РАН отметили, что с одного гектара, засеянного мискантусом, можно получать в среднем до 4 тонн целлюлозы. Она может использоваться как сырье в различных отраслях промышленности. Получить такое же количество целлюлозы из дерева дороже и сложнее.

Сейчас в России формируется сеть предприятий по производству и переработке растения. В частности, в Московской области уже запущен опытный завод, в Новосибирской области определена площадка под предприятие, а в Калининградской области достигнута договоренность о его постройке.

сельское хозяйство

Комментарии 7

Avatar Picture
Афиноген

10:06:25 07-11-2023

А всё ли предусмотрели с этим мискантусом?Не получится как с борщевиком Сосновского?-внедрить внедрили ,а как избавиться от него некому неведомо.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:05:56 07-11-2023

Афиноген (10:06:25 07-11-2023) А всё ли предусмотрели с этим мискантусом?Не получится как с... Он расползается, а не сеется. Так что контролировать легче. Ну и в нашем климате недостаточно зимостоек. Борщевик переплюнуть не должен)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:29:04 07-11-2023

Приморский край - Калининград, логистика, она такая логистика...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:13:20 07-11-2023

на замену хлопка ?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:38:57 07-11-2023

Коноплю нашу выкосите всю! И будет вам ещё больше целлюлозы!..

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:24:44 07-11-2023

Гость (13:38:57 07-11-2023) Коноплю нашу выкосите всю! И будет вам ещё больше целлюлозы!... "Выход целлюлозы с 1 га конопли выше в 5-7 раз, чем с 1 га леса (древесина)".

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:41:27 07-11-2023

Гость (14:24:44 07-11-2023) "Выход целлюлозы с 1 га конопли выше в 5-7 раз, чем с 1 га л... Не зря весь английский флот был с веревками из нашей пеньки!!!

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров