В России внедряют новую культуру в сельское хозяйство
В ИЦиГ СО РАН отметили, что с одного гектара, засеянного мискантусом, можно получать в среднем до 4 тонн целлюлозы
07 ноября 2023, 09:59, ИА Амител
Ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН внедряют в сельское хозяйство России новую экзотическую культуру – мискантус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
Мискантус – род многолетних травянистых растений, которые встречаются в дикой природе в Австралии, Азии и Африке. В России он произрастает на территории Приморского края.
В ИЦиГ СО РАН отметили, что с одного гектара, засеянного мискантусом, можно получать в среднем до 4 тонн целлюлозы. Она может использоваться как сырье в различных отраслях промышленности. Получить такое же количество целлюлозы из дерева дороже и сложнее.
Сейчас в России формируется сеть предприятий по производству и переработке растения. В частности, в Московской области уже запущен опытный завод, в Новосибирской области определена площадка под предприятие, а в Калининградской области достигнута договоренность о его постройке.
10:06:25 07-11-2023
А всё ли предусмотрели с этим мискантусом?Не получится как с борщевиком Сосновского?-внедрить внедрили ,а как избавиться от него некому неведомо.
11:05:56 07-11-2023
Афиноген (10:06:25 07-11-2023) А всё ли предусмотрели с этим мискантусом?Не получится как с... Он расползается, а не сеется. Так что контролировать легче. Ну и в нашем климате недостаточно зимостоек. Борщевик переплюнуть не должен)
11:29:04 07-11-2023
Приморский край - Калининград, логистика, она такая логистика...
13:13:20 07-11-2023
на замену хлопка ?
13:38:57 07-11-2023
Коноплю нашу выкосите всю! И будет вам ещё больше целлюлозы!..
14:24:44 07-11-2023
Гость (13:38:57 07-11-2023) Коноплю нашу выкосите всю! И будет вам ещё больше целлюлозы!... "Выход целлюлозы с 1 га конопли выше в 5-7 раз, чем с 1 га леса (древесина)".
17:41:27 07-11-2023
Гость (14:24:44 07-11-2023) "Выход целлюлозы с 1 га конопли выше в 5-7 раз, чем с 1 га л... Не зря весь английский флот был с веревками из нашей пеньки!!!