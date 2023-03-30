В России возобновили программу льготного автокредитования
Пока только частично
30 марта 2023, 19:34, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В России возобновляется программа льготного автокредитования, заявили в Минпромторге.
В 2023 году она будет действовать для медработников, сотрудников сферы образования, участников СВО и членов их семей.
По условиям программы, базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту составляет 20% от стоимости автомобиля, а для жителей ДФО – 25%. Под программу подпадают автомобили отечественного производства стоимостью до 2 млн рублей.
Скидка на российские электромобили для всех категорий заёмщиков составляет 25%, но не более 625 тысяч рублей, добавили в ведомстве.
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