В России возобновили программу льготного автокредитования

Пока только частично

30 марта 2023, 19:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России возобновляется программа льготного автокредитования, заявили в Минпромторге.

В 2023 году она будет действовать для медработников, сотрудников сферы образования, участников СВО и членов их семей.

По условиям программы, базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту составляет 20% от стоимости автомобиля, а для жителей ДФО – 25%. Под программу подпадают автомобили отечественного производства стоимостью до 2 млн рублей.

Скидка на российские электромобили для всех категорий заёмщиков составляет 25%, но не более 625 тысяч рублей, добавили в ведомстве.