В России впервые установили официальные курсы валют на основе внебиржевых торгов
Их стоимость немного снизилась
13 июня 2024, 21:57, ИА Амител
Доллары / Фото: unsplash.com
Центробанк впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже. Согласно данным регулятора, курс доллара составил 88,21 рубля, евро – 94,83 рубля, юаня – 12,04 рубля.
Напомним, что 12 июня США расширили санкции против РФ, включив в черный список Московскую биржу и Национальный клиринговый центр. Торги американским и гонконгским долларом, а также евро на площадке приостановили, перенеся его на внебиржевой рынок.
С 13 июня ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и данных внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
07:39:35 14-06-2024
ВТБ в Барнауле продают по 93. То ли правда, то ли нет. А Т-Банк продает по сотке, а покупает по 84. Похоже никому не продаст и ни у кого не купит
09:31:04 14-06-2024
Хз как будет биться курс в обменниках и курс ЦБ. Сейчас конечно народ ажиотажно ломанулся покупать баксы, обменники курс взвинтили, дальше видно будет.
12:41:32 14-06-2024
Гость (09:31:04 14-06-2024) Хз как будет биться курс в обменниках и курс ЦБ. Сейчас коне... Пока даже близко никто не взвинтил, курс меньше, чем был месяц назад