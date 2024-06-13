В России впервые установили официальные курсы валют на основе внебиржевых торгов

Их стоимость немного снизилась

13 июня 2024, 21:57, ИА Амител

Доллары / Фото: unsplash.com

Центробанк впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже. Согласно данным регулятора, курс доллара составил 88,21 рубля, евро – 94,83 рубля, юаня – 12,04 рубля.

Напомним, что 12 июня США расширили санкции против РФ, включив в черный список Московскую биржу и Национальный клиринговый центр. Торги американским и гонконгским долларом, а также евро на площадке приостановили, перенеся его на внебиржевой рынок.

С 13 июня ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и данных внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.