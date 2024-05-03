В России врачи потребовали освободить по делу о фейках из СИЗО педиатра Буянову

В открытом письме медработники указывают, что преследование медика "дает молодежи мощный сигнал: не идите в медицину"

03 мая 2024, 21:28, ИА Амител

Врач в халате / Фото: unsplash.com

В России врачи потребовали освободить по делу о фейках из СИЗО педиатра из Москвы Надежду Буянову. Как сообщает издание "Осторожно новости", в открытом письме медработники указывают, что преследование медика "дает молодежи мощный сигнал – не идите в медицину".

Напомним, что, по версии обвинения, на приеме врач некорректно высказалась об отце ребенка, который принимал участие в спецоперации на Украине. По словам вдовы военного, во время приема Буянова якобы сказала ее семилетнему сыну, что его отец – "законная цель для Украины". Педиатр эти обвинения отрицает.

В конце апреля женщину арестовали, а уголовное дело недавно поступило в суд.

Подписавшие также настаивают на защите интересов "почти 2 млн медицинских работников", а также содействии скорейшему освобождению Буяновой. Также в письме требуют и публично объяснить затянутые сроки следствия по делу.