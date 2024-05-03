В России врачи потребовали освободить по делу о фейках из СИЗО педиатра Буянову
В открытом письме медработники указывают, что преследование медика "дает молодежи мощный сигнал: не идите в медицину"
03 мая 2024, 21:28, ИА Амител
В России врачи потребовали освободить по делу о фейках из СИЗО педиатра из Москвы Надежду Буянову. Как сообщает издание "Осторожно новости", в открытом письме медработники указывают, что преследование медика "дает молодежи мощный сигнал – не идите в медицину".
Напомним, что, по версии обвинения, на приеме врач некорректно высказалась об отце ребенка, который принимал участие в спецоперации на Украине. По словам вдовы военного, во время приема Буянова якобы сказала ее семилетнему сыну, что его отец – "законная цель для Украины". Педиатр эти обвинения отрицает.
В конце апреля женщину арестовали, а уголовное дело недавно поступило в суд.
Подписавшие также настаивают на защите интересов "почти 2 млн медицинских работников", а также содействии скорейшему освобождению Буяновой. Также в письме требуют и публично объяснить затянутые сроки следствия по делу.
22:00:47 03-05-2024
Получается теперь им нужно арестовывать два миллиона медиков?
23:28:49 03-05-2024
Оправдать Буянову -дать молодёжи понять, что можно любве гадости говорить про бойцов СВО.
10:21:34 04-05-2024
Гость (23:28:49 03-05-2024) Оправдать Буянову -дать молодёжи понять, что можно любве гад... Вы не в теме? Мамаша не вдова, врач не говорила гадостей, всё выдумано. Не разобравшись у нее у квартире устроили обыск/погром, тут же уволили.
23:30:19 03-05-2024
Что сказать? В сложное время живём. Благодаря отсутствию ясной и чёткой идеологии, естественно у людей в головах происходит " разброд и шатание", и, не исключено, что такая ситуация не исчезнет сама собой. Кого за это благодарить? Каждый должен ответить себе сам, разные источники информации, отношение к событиям в мире, у каждого оно своё и сформировалось именно благодаря отсутствию официальной идеологии. А какой совет всем нам, если мы не планируем заниматься большой политикой, делать своё дело, не комментировать на публику те или иные события, тем более, что от таких комментариев будет только вред самому комментатору. Всегда найдутся те, кто неправильно поймет, обидится и сообщит " куда следует ". Нам же сказали- возврата к тоталитаризму не будет. Вот и понимайте, как хотите.
23:40:03 03-05-2024
Да, конечно же это событие не дает сигнал молодежи " не идти в медицину ", а как бы говорит нам всем, что время анекдотов на кухне никуда не делось и за это вполне можно и " присесть ". И если нет желания испортить себе остаток жизни, то анекдоты рассказывать только себе и не вслух. Но, конечно если свербит где-нибудь и слышится клич на борьбу с ветряными мельницами, то тогда вперед. А практика показывает, что отдельные высказывания тех или иных людей вредят часто им самим.
00:05:12 04-05-2024
А при чем здесь профессия? Если бы была бухгалтером или продавцом дело бы не завели? А вообще некоторые врачи общаются с пациентами по хамски. Я бы отменила обязательные отчисления в ФОМС, в частной клинике вежливость присутствует, зарплата должна зависеть от качества обслуживания и лечения.
15:42:14 04-05-2024
Инна (00:05:12 04-05-2024) А при чем здесь профессия? Если бы была бухгалтером или прод... а если болезнь неизлечима?
00:24:23 04-05-2024
"Даёт молодёжи мощный сигнал" Ну и чушь. А коллеги-то небось все из московских. Элита, так сказать, либеральная.
13:39:23 04-05-2024
Георгий (00:24:23 04-05-2024) "Даёт молодёжи мощный сигнал" Ну и чушь. А коллеги-то небось... - "Президент России Владимир Путин по натуре абсолютный либерал, а не консерватор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков." Георгий, ты на кого элитой, как дегтем мажешь?
06:07:15 04-05-2024
Получается нужно больше молчать. "Если мысли твои тёмные, то пусть хотя бы уста останутся чистыми".)
08:17:13 04-05-2024
Гость (06:07:15 04-05-2024) Получается нужно больше молчать. "Если мысли твои тёмные, то... - "И не веря ни сердцу, ни разуму,
Для надежности спрятав глаза,
Сколько раз мы молчали по-разному,
Но не против, конечно, а за!
Где теперь крикуны и печальники?
Отшумели и сгинули смолоду…
А молчальники вышли в начальники,
Потому что молчание — золото.
Промолчи — попадешь в первачи!
Промолчи, промолчи, промолчи!
И теперь, когда стали мы первыми,
Нас заела речей маята,
И под всеми словесными перлами
Проступает пятном немота.
Пусть другие кричат от отчаянья,
От обиды, от боли, от голода!
Мы-то знаем — доходней молчание,
Потому что молчание — золото!
Вот так просто попасть в богачи,
Вот так просто попасть в первачи,
Вот так просто попасть в — палачи:
Промолчи, промолчи, промолчи!.."
07:59:47 04-05-2024
Мамаше не стыдно засадить пожилого человека?
08:15:04 04-05-2024
- "В конце апреля женщину арестовали, а уголовное дело недавно поступило в суд." Торжество доносителей.
10:56:22 04-05-2024
Дело не во врачах. Там лишили свободы человека, основываясь только на эмоциональных обвинениях неуравновешенной женщины, никаких других свидетелей этого высказывания нет. Средневековая охота на ведьм.
11:24:09 04-05-2024
Не забывайте, она сказала это ребёнку, у которого погиб отец!
12:50:00 04-05-2024
Страна очень тяжело болеет.
12:57:05 04-05-2024
Гость (07:50:07 04-05-2024) рассказала, что привела семилетнего сына на прием, а когда ... Свидетели, аудиозапись есть? Почему мы должны верить матери, а не педиатру?
15:48:51 04-05-2024
Давайте так - доказуха есть? Если сказала, то такое мнение сейчас нельзя озвучивать вслух - за это предусмотрена административка. А если не сказала? Получается, любого человека можно закрыть, обвинив в симпатии к хохлам.
10:53:18 05-05-2024
Гость (15:48:51 04-05-2024) Давайте так - доказуха есть? Если сказала, то такое мнение с... Тебя же не закрыли, хоть ты явно симпатизируешь.
17:00:44 04-05-2024
Гость (15:33:05 04-05-2024) Вы тут все нетрадиционной ориентации что ли? Почему патриоти... Кто здесь? Гость, интуиция что то подсказывает, что твои предки, в патриотических чувствах отправили многих своих соседей в далекий, суровый Магадан.
11:47:18 06-05-2024
"дает молодежи мощный сигнал – не идите в медицину" ----- а если сведения порочащие российскую армию распространяет сантехник и его за это задержали - не идите в сантехники, а если фрезеровщик, ну и так далее. Короче никуда не идите