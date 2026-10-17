НОВОСТИОбщество

В России ужесточили ГОСТ на рыбу

Он вступит в силу 1 июня 2027 года

17 октября 2026, 19:40, ИА Амител

Рыба / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Рыба / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В России вводится новый стандарт контроля качества рыбы. ГОСТ устанавливает единый современный метод определения гистамина — опасного вещества, которое может накапливаться в таких видах, как тунец, скумбрия и сельдь, сообщает aif.ru

Документ утвержден приказом Росстандарта от 1 октября с правом досрочного применения, но официально он вступит в силу 1 июня 2027 года.

Это первый единый стандарт для стран ЕАЭС. Ранее в разных государствах и лабораториях использовались собственные методики, из-за чего результаты испытаний были несопоставимы. Теперь для всей продукции на рынке союза вводится единая система контроля.

"Ключевое преимущество нового метода — отказ от стадии дериватизации (химической подготовки пробы). Это делает анализ проще, быстрее и экономичнее, при этом сокращается расход дорогостоящих реагентов", — пишет издание. 

Для производителей и переработчиков рыбы новый ГОСТ означает необходимость работать по единым, более строгим и прозрачным правилам контроля.

Красная икра / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

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Россия рыба Продукты

Комментарии 6

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Гость

19:52:21 17-10-2026

На трюфеля еще надо, на суп из черепахи , на мясо омаров.
Просто ржака, каждый день новость одна смешнее другой- ну население заслужило.

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Гость

20:53:18 17-10-2026

...На трюфеля еще надо, на суп из черепахи , на мясо омаров...
А если они не соответствуют ГОСТам, то российским гражданам не продавать, а вывозить из России, как несоответствующие нормативной документации (иначе брак), как отходы пищевой промышленности. В исключительных случаях, по просьбам отдельных ответственных товарищей, можно выдавать им вышеуказанные некондиционные товары для уничтожения в узком кругу с обязательным применением жидких средств пищевой дезинфекции.

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Элен без ребят

20:27:56 17-10-2026

а цены на рыбу они не хотели бы ужесточить, а то килька по цене говядины немного напрягает, и минтай уже догоняет.

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Кость

11:29:32 18-10-2026

да не жрем мы эту рыбу...

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Гость

11:46:34 18-10-2026

осталось теперь только рыбой обзавестись!? здесь, в России!...

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Гость

09:53:34 19-10-2026

Теперь цены на рыбу вообще в космос улетят, икру вообще только поштучно покупать с большой премии.

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