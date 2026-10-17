В России ужесточили ГОСТ на рыбу

Он вступит в силу 1 июня 2027 года

17 октября 2026, 19:40, ИА Амител

Рыба / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В России вводится новый стандарт контроля качества рыбы. ГОСТ устанавливает единый современный метод определения гистамина — опасного вещества, которое может накапливаться в таких видах, как тунец, скумбрия и сельдь, сообщает aif.ru.

Документ утвержден приказом Росстандарта от 1 октября с правом досрочного применения, но официально он вступит в силу 1 июня 2027 года.

Это первый единый стандарт для стран ЕАЭС. Ранее в разных государствах и лабораториях использовались собственные методики, из-за чего результаты испытаний были несопоставимы. Теперь для всей продукции на рынке союза вводится единая система контроля.

"Ключевое преимущество нового метода — отказ от стадии дериватизации (химической подготовки пробы). Это делает анализ проще, быстрее и экономичнее, при этом сокращается расход дорогостоящих реагентов", — пишет издание.

Для производителей и переработчиков рыбы новый ГОСТ означает необходимость работать по единым, более строгим и прозрачным правилам контроля.