В России ввели особый воинский учет для заключенных

Прежде заключенные не подлежали воинскому учету

04 ноября 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

Российское правительство утвердило особый воинский учет для отбывающих наказание в колониях и СИЗО, следует из соответствующего постановления.

Отныне заключенных будут приписывать к военкоматам по нахождению мест лишения свободы, в которых они находятся. Постановка на учет и снятие с него при этом будет осуществляться без личной явки и без прохождения медобследования, а сведения о заключенных на воинском учете будут сверять не реже раза в год.

Прежде граждане, отбывающие наказание в виде лишения свободы, воинскому учету не подлежали.