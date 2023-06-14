В России вырос спрос на льготную ипотеку от Банка ДОМ.РФ

Льготная ипотека остается драйвером продаж на первичном рынке, говорят в банке

14 июня 2023, 18:05, ИА Амител

Фото: ДОМ.РФ

С начала 2023 года более 12 тысяч российских семей улучшили свои жилищные условия, оформив льготную ипотеку в Банке ДОМ.РФ. Спрос на ипотечное кредитование по госпрограммам вырос и в Барнауле.

С начала этого года Банк ДОМ.РФ выдал клиентам кредиты на сумму 73 млрд рублей, что более чем в 1,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Речь идет о льготном ипотечном кредитовании.

По словам заместителя председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексея Косякова, льготная ипотека остается драйвером продаж на первичном рынке. Спрос на эти программы по-прежнему высокий. В качестве причин этого представитель банка указал выгодные условия кредитования и большой выбор банковских продуктов.

"Отмечу также рост частного домостроения – с начала года кредиты на индивидуальное жилищное строительство заняли 20,5% в выдачах с господдержкой против 11,5% в прошлом году", – уточнил Алексей Косяков.

Чаще всего государственной поддержкой при оформлении ипотеки пользовались жители столицы. Так, в Москве с начала года было выдано кредитов на 22,1 млрд рублей (рост в 1,8 раза к аналогичному периоду прошлого года). В Московской области эта сумма составила 8 млрд рублей (рост в 1,9 раза), в Краснодарском крае – 6,2 млрд рублей (рост в 2,5 раза). Петербуржцы в этом году взяли кредиты на 5,8 млрд рублей – в 1,4 раза больше, чем с января по июнь 2022 года. В Тюменской области – 3,3 млрд рублей, показатель вырос в 1,5 раза.

В топ-10 вошли также следующие субъекты: Новосибирская область (2,7 млрд рублей, рост в 1,5 раза), Свердловская область (2,4 млрд рублей, в прошлом году было столько же), Приморье (2,4 млрд рублей, в 1,2 раза). Список регионов-лидеров завершили Республика Татарстан (2 млрд рублей, рост в 1,6 раза) и Ростовская область (1,9 млрд рублей, рост в 1,5 раза).