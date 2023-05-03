В России вырос спрос на жильё дороже 10 млн рублей – аналитика ВТБ
ВТБ фиксирует изменение структуры спроса россиян на жилую недвижимость
03 мая 2023, 11:00, ИА Амител
ВТБ проанализировал спрос клиентов на недвижимость в разрезе средней суммы покупки-продажи жилья. За год доля сделок на сумму до 10 млн рублей резко сократилась. А вот в сегменте 10-15 млн, наоборот, значительно выросла. Причём в основном на первичном рынке.
Новостройки
По данным ВТБ, в первом квартале 2023 года на сделки с первичной недвижимостью стоимостью до 10 млн рублей приходится более 74% в общей структуре спроса. Годом ранее было 85%, то есть показатель сократился на 11%.
Значительный рост аналитики отметили в сегменте жилья стоимостью 10-15 млн рублей: с 9% в начале прошлого года до 17% сейчас. Доля сделок в сегменте 15-20 млн рублей выросла на 2,6%, до 5,4%, в сегменте свыше 20 млн – всего на 0,8%, до 3,5%.
Вторичный рынок
В сегменте готового жилья существенных изменений специалисты ВТБ не фиксируют. Здесь по итогам первых трёх месяцев года подавляющая доля сделок совершается на сумму до 10 млн рублей – 92%. За год показатель сократился всего на 1%.
Сегмент 10-15 млн рублей занимает 5% операций (увеличение за год на 0,6%), 15-20 млн – 0,6% (рост на 0,4%). Всего лишь 0,2% занимает дорогая недвижимость, за год её доля не изменилась.
"Последние несколько лет мы фиксировали значительную корректировку цен на рынке недвижимости. Наиболее выраженная динамика наблюдалась в сегменте первичного жилья. В этих условиях структура сделок предсказуемо поменялась в сторону недвижимости с высоким "чеком". На фоне ухода от "околонулевой" ипотеки, которая позволяла получить низкую ставку на весь срок кредита, в ближайшей перспективе мы ожидаем постепенную стагнацию цен на квартиры в новостройках. В результате разрыв между стоимостью строящихся и готовых объектов будет сокращаться, а рынок недвижимости принимать всё более сбалансированные черты", – прокомментировал заместитель начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Вадим Пахаленко.
Ранее ВТБ спрогнозировал новый рекорд на российском ипотечном рынке. По прогнозам банка, за январь-июнь текущего года заёмщики оформят жилищные кредиты более чем на 2,76 трлн рублей. Это на 46% превысит результат за аналогичный период прошлого года и на 2% – рекордного 2021 года. Таким образом, в первом полугодии рынок ипотеки полностью восстановится. На фоне ухода от "околонулевых" программ интерес населения сместится в сторону вторичного жилья, где сейчас действуют более привлекательные цены.
11:18:28 03-05-2023
ваш выход, "нытики" =)
13:12:44 03-05-2023
Денег у людей стало больше. Люди стали богаче
13:13:13 03-05-2023
Может из-за выплат по 200 тысяч в месяц?
16:20:12 03-05-2023
Гость (13:13:13 03-05-2023) Может из-за выплат по 200 тысяч в месяц?... оо
13:41:13 03-05-2023
Ну всё верно, сейчас квартир дешевле 10 миллионов просто нет. Доходы населения значительно выросли
16:20:49 03-05-2023
Гость (13:41:13 03-05-2023) Ну всё верно, сейчас квартир дешевле 10 миллионов просто нет... да есть. через неделю сделка. четырешка .100 м2 5,2 млн