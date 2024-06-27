В Алтайском крае произвели 41% российских вил для тракторов

В целом объемы производства в промышленной отрасли сократились, но расширился ассортимент

27 июня 2024, 15:30, ИА Амител

Уборочная кампания / Фото: freepik.com

В Алтайском крае за 2023 год произвели свыше 41% вил для тракторов от общероссийского объема техники – их используют при уборке урожая и заготовке сена. Кроме того, в регионе выпустили 52% всех типов борон, 33% глубокорыхлителей, 29% зерносушилок, 12% запасных частей к сельскохозяйственной технике. Такие итоги подвел в рамках интернет-форума министр промышленности региона Вячеслав Химочка.

"Говоря о динамике развития отрасли в целом, на протяжении последних нескольких лет экономика региона развивалась более быстрыми темпами. Однако с конца 2022 года на предприятиях начались проблемы с платежеспособностью <...>, что, в свою очередь, привело к сокращению объемов производства", – сообщил министр.

Однако алтайские компании продолжают развитие и расширяют ассортимент. К примеру, "Комплекс Агро" вкладывает свыше миллиарда рублей в инвестиционный проект по импортозамещению сельхозтехники. Компания представит свой посевной комплекс на "Дне сибирского поля". Всего там будет продемонстрировано свыше 150 единиц техники алтайских предприятий, из них 20 – это новинки.

"День сибирского поля" пройдет в Павловском районе с 10 по 12 июля.