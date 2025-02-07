В России задержали четырех женщин, готовивших теракты против офицеров Минобороны
Им грозит до 30 лет лишения свободы
07 февраля 2025, 14:25, ИА Амител
Четырех женщин – агентов спецслужб Украины задержала ФСБ РФ. Злоумышленницы готовили теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны, а также объектов топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщает РИА Новости.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону пресечена деятельность четырех агентов-женщин, завербованных украинскими спецслужбами для совершения диверсионно-террористических актов в отношении высокопоставленных офицеров МО России и объектов топливно-энергетического комплекса", – заявили в ФСБ.
Известно, что женщины проходили спецподготовку на Украине. Во время обысков по местам их проживания были обнаружены и изъяты взрывчатые вещества, электродетонаторы, инструкции по изготовлению СВУ, а также средства связи с украинскими кураторами.
Согласно признакам преступлений террористической направленности возбуждены уголовные дела.
Задержанные дали признательные показания. Их могут лишить свободы на 30 лет.
16:17:42 07-02-2025
Нужно просто уничтожить. Мы чего ждём. Когда будет введена для убийц смертная казнь. Когда?
17:08:03 07-02-2025
набутылить тварей, вот прямо в СИЗО.
эти ждуны окапались в Крыму и в Севастополе с 14го года, а также в близлежащих краях.
т.е. они не на марсе и не в омэрике, они вот, в пределах видимости.
30 лет в дельфине, чтобы в пять утра шамана во всю ивановскую слушали, и ходили только на карачках.
а по хорошему отдельное гуантанамо для этой всей нечисти построить, с условиями где поездка будет в один конец.
17:52:20 07-02-2025
Гость (17:08:03 07-02-2025) набутылить тварей, вот прямо в СИЗО.эти ждуны окапались... не выходи на улицу сегодня. А то еще искусаешь кого-нибудь. Ложись спать. Завтра набутыливаться пойдешь, на сегодня уже достаточно
21:22:55 07-02-2025
Гость (17:08:03 07-02-2025) набутылить тварей, вот прямо в СИЗО.эти ждуны окапались...
И ведь такие психи ходят с нами рядом по улицам 😱