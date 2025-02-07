В России задержали четырех женщин, готовивших теракты против офицеров Минобороны

Им грозит до 30 лет лишения свободы

07 февраля 2025, 14:25, ИА Амител

Полицейская сирена / Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson

Четырех женщин – агентов спецслужб Украины задержала ФСБ РФ. Злоумышленницы готовили теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны, а также объектов топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщает РИА Новости.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону пресечена деятельность четырех агентов-женщин, завербованных украинскими спецслужбами для совершения диверсионно-террористических актов в отношении высокопоставленных офицеров МО России и объектов топливно-энергетического комплекса", – заявили в ФСБ.

Известно, что женщины проходили спецподготовку на Украине. Во время обысков по местам их проживания были обнаружены и изъяты взрывчатые вещества, электродетонаторы, инструкции по изготовлению СВУ, а также средства связи с украинскими кураторами.

Согласно признакам преступлений террористической направленности возбуждены уголовные дела.

Задержанные дали признательные показания. Их могут лишить свободы на 30 лет.