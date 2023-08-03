В России захотели давать отсрочку IT-специалистам без высшего образования
Предложение рассматривают в Минобороны
03 августа 2023, 10:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Минцифры предложило правительству давать отсрочку IT-специалистам со средним профильным образованием, а также расширить список вузовских специальностей для отсрочки.
Как пишут "Известия", инициатива связана с жалобами крупнейших российских IT-компаний на нехватку работников на рынке.
Сейчас предложение рассматривает Минобороны. Если ведомство его поддержит, то кабмин поручит внести изменения в постановление об отсрочке.
10:52:46 03-08-2023
Ахахахах. "Военкоматы вправе призывать во время мобилизации граждан, имеющих бронь, постановил Сургутский городской суд, апелляционная комиссия утвердила это решение. Карточка дела размещена на сайте суда. «Согласно пункту 5 Общего раздела указанных Методических рекомендаций, бронь не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки, так как для выполнения своих мобилизационных мероприятий военные комиссариаты вправе привлекать забронированных граждан», — сказано в решении суда."
11:00:02 03-08-2023
Отклонят конечно же, в их мире сухпайки на деревьях растут, а денежное довольствие само на карточке появляется.
11:57:25 03-08-2023
Нехватка? Да их каждый год такмими толпами учебные заведения выпускают. Что за дефицит-то?
12:02:39 03-08-2023
Гость (11:57:25 03-08-2023) Нехватка? Да их каждый год такмими толпами учебные заведения... Так они в торгаши все идут)))
12:13:12 03-08-2023
Гость (11:57:25 03-08-2023) Нехватка? Да их каждый год такмими толпами учебные заведения... у нас уристов и экономистов тоже толпами выпускают. Вот только они по большей части профнепригодны. Так же и здесь. Корочки за деньги в какой-нибудь Синергии, и вуаля.
12:32:34 03-08-2023
Гость (11:57:25 03-08-2023) Нехватка? Да их каждый год такмими толпами учебные заведения... Порог входа в реальную разработку сейчас очень высокий. Поэтому большая часть после учебы не может пройти все этапы собеседования.
12:55:54 03-08-2023
Гость (12:32:34 03-08-2023) Порог входа в реальную разработку сейчас очень высокий. Поэт... Да дело еще в том, что хотят всё и сразу. А на начальном уровне и на меньшую зарплату надо соглашаться, и на работадателя попроще.
13:00:01 03-08-2023
Гость (12:55:54 03-08-2023) Да дело еще в том, что хотят всё и сразу. А на начальном уро... Ну на меньшую ЗП - ок. А вот идти работать к частнику-ИП за зарплату и правда не нужно. Только, если в долю от разрабатываемого продукта возьмет.
16:49:33 03-08-2023
Гость (13:00:01 03-08-2023) Ну на меньшую ЗП - ок. А вот идти работать к частнику-ИП за... Если джуниора возьмет серьезная контора, отлично. Но мало кто готов брать джуниора, если могут платить нормальному разработчику. Это надр понимать, когда ищешь работу, не имея опыта работы.
21:12:01 03-08-2023
Гость (16:49:33 03-08-2023) Гость (13:00:01 03-08-2023) Ну на меньшую ЗП - ок. А в... И какой смысл минусовать? :-) Я собеседую разработчиков, так что прекрасно знаю, по каким критериям выбирают одних и отказывают другим.
12:10:39 03-08-2023
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