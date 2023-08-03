В России захотели давать отсрочку IT-специалистам без высшего образования

Предложение рассматривают в Минобороны

03 августа 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минцифры предложило правительству давать отсрочку IT-специалистам со средним профильным образованием, а также расширить список вузовских специальностей для отсрочки.

Как пишут "Известия", инициатива связана с жалобами крупнейших российских IT-компаний на нехватку работников на рынке.

Сейчас предложение рассматривает Минобороны. Если ведомство его поддержит, то кабмин поручит внести изменения в постановление об отсрочке.