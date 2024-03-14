В России захотели полностью отказаться от бумажных чеков в пользу электронных
Окончательное решение по вопросу еще не принято
14 марта 2024, 16:31, ИА Амител
Минприроды предложило полностью отказаться от бумажных чеков в пользу электронных, сообщают "Известия".
В Российском экологическом операторе уже поддержали инициативу, однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято: ведомство будет консультироваться с бизнесом и другими министерствами.
Федеральная налоговая служба также готова обсуждать инициативы, которые позволят сократить объем бумажных кассовых чеков, если это не ущемляет прав покупателей. Но в то же время понимают: далеко не все потребители, особенно старшего поколения, могут использовать телефон, чтобы проконтролировать расчеты на месте.
"Поэтому принципиально важно оставить возможность формирования кассового чека в электронном виде только по запросу покупателя", – заявили в ФНС и отметили, что минимизировать расход кассовой ленты можно, направляя электронный аналог на телефон или почту покупателя с его согласия.
16:50:59 14-03-2024
Кто-нибудь, остановите уже этот цифровой идиото-экстремизм!
16:54:43 14-03-2024
Полезная мысль
17:29:37 14-03-2024
везде укажешь номер телефона и часто будут слать спам, звонить мошенники
17:36:45 14-03-2024
Ну конечно! Постоянно в магазинах или не правильно считают или вот мне 2 коробки яиц выбили, вместо одной .И как контролировать? В телефоне копаться?
11:14:58 15-03-2024
Гость (17:36:45 14-03-2024) Ну конечно! Постоянно в магазинах или не правильно считают и... Из рук у тебя яйца выбили что-ли?
17:38:21 14-03-2024
Для торговой организации стоимость отправки чека через SMS на телефон покупателя - около 3-4 рублей за каждый чек. Причем пакеты SMS должны приобретаться заранее, сразу приличным количеством. В масштабах страны это десятки, а то и сотни миллиардов рублей в год. Ищите кому выгодно. Кто занес чемодан денег в Минприроды. Благодеятели, ага.
17:40:45 14-03-2024
вот кто захотел, тот пусть и отказывается. а мне бумажные чеки душу согревают. я даже в банкоматах, при снятии/внесении налички, всегда чеки забираю.
17:58:42 14-03-2024
Не врите! Я не захотел!
00:26:02 15-03-2024
Ну кто тут два года назад кричал, что сейчас начнём развивать свое производство, нет, наши люди хорошо умеют зарабатывать деньги на народе, вводиться какое-то не нужное новшество и денежка начинает капать.
06:58:12 15-03-2024
Нафига вам чеки? Это бессмысленное занятие. Сейчас даже после операции в банкомате по внесению/снятию наличных чек не нужен - ваше действие отражается в банковском приложении на телефоне. Сейчас даже билет на самолет и посадочный талон не нужны - купил он-лайн, всё в телефоне, показал при посадке - всё. То же самое и с поездом и с автобусом. Тоже самое с билетами на спорт или культурные мероприятия. Вы тут какие то все отсталые, что ли?
08:19:20 15-03-2024
Гость (06:58:12 15-03-2024) Нафига вам чеки? Это бессмысленное занятие. Сейчас даже посл... Во время первой промышленной революции тоже поначалу рабочие станки ломали.
08:28:42 15-03-2024
Гость (06:58:12 15-03-2024) Нафига вам чеки? Это бессмысленное занятие. Сейчас даже посл... ладно, признаюсь. вчера про согревание души чеками был стеб. но как вы увидите, сделав покупку в продуктовом магазине, по чем вам посчитали булку хлеба и сколько банок тушенки без бумажного чека?
09:28:28 15-03-2024
Гость (08:28:42 15-03-2024) ладно, признаюсь. вчера про согревание души чеками был стеб.... Сейчас в магазинах кассы самообслуживания. Отбил и проверяй, сколько, чего и по какой цене тебе посчитали. Удобно и очередей в них нет. Ах, да, алкашку через них не купишь. Но мне, например, она из супермаркетов и не нужна, иногда можно и в специализированный магазин зайти. XXI век на дворе, а вы все со счётами бегаете.
09:32:06 15-03-2024
Гость (09:28:28 15-03-2024) Сейчас в магазинах кассы самообслуживания. Отбил и проверяй,... нет у меня возле дома магазинов с кассами самообслуживания... мне специально шлепать подальше чтоб видеть все, что отбиваю?
09:42:14 15-03-2024
Гость (09:32:06 15-03-2024) нет у меня возле дома магазинов с кассами самообслуживания..... Это временно
10:04:05 15-03-2024
Гость (09:42:14 15-03-2024) Это временно... Насмешил.
11:49:02 15-03-2024
Гость (09:28:28 15-03-2024) Сейчас в магазинах кассы самообслуживани я. Отбил и проверяй,... За вас такого прогрессивного человека можно только порадоваться. Вот только бенефициаром прогресса бы не будете как ни крутите. Иллюзорное "так удобно" при глубоком анализе превращается в еще большее ограничение, чем было до внедрения прогрессивных новшеств.
12:03:06 15-03-2024
гость (11:49:02 15-03-2024) За вас такого прогрессивного человека можно только порадоват... А расскажите, в чем прелесть того же бумажного билета на самолет?) И какие ограничения накладывает его отсутствие.
12:54:39 15-03-2024
Гость (12:03:06 15-03-2024) А расскажите, в чем прелесть того же бумажного билета на сам... То есть кроме минусов под комментарием сказать нечего? Слив засчитан.
12:31:26 15-03-2024
гость (11:49:02 15-03-2024) За вас такого прогрессивного человека можно только порадоват... Вот это точно!
10:10:18 15-03-2024
Так там наверное общая сумма за все товары и не будет видно, что купил и почем. Или будет?
11:12:21 15-03-2024
Гость (10:10:18 15-03-2024) Так там наверное общая сумма за все товары и не будет видно,... Там все расписано по позициям.
10:35:11 15-03-2024
Лучше бы обратили внимание на таблетки! Одна таблетка, а упаковка 5*7см! А листовки в них? Туалетная бумага не нужна!
11:14:15 15-03-2024
Гость (10:35:11 15-03-2024) Лучше бы обратили внимание на таблетки! Одна таблетка, а упа... А какая вам разница какая упаковка у лекарства? Вы думаете, что чем больше упаковка, тем больше там таблеток? А надписи вы не читаете на этой упаковке?
11:22:30 15-03-2024
Гость (11:14:15 15-03-2024) А какая вам разница какая упаковка у лекарства? Вы думаете, ... Разница есть. За упаковку тоже платим и иногда соизмеримую стоимость с самим товаром. Вы посмотрите на сколько уровней упакованы чайные пакетики, например.
11:20:09 15-03-2024
Гость (10:35:11 15-03-2024) Лучше бы обратили внимание на таблетки! Одна таблетка, а упа... Всм "листовки"?.. То есть вы перед приемом лекарства не читаете ни про его действие, ни про дозировку, ни про способ приема, ни про длительность приема? Ни про противопоказания? Отлично. Не, это все, конечно, можно и в этих ваших интернетах найти, но, сдается мне, тот, кто не читает бумажную инструкцию, тот и электронную искать не пойдет. А потом "у меня после ребенка лекарства остаются, я их допиваю, чтобы не выбрасывать") Кстати, реальный кейс.
11:24:05 15-03-2024
Гость (11:20:09 15-03-2024) Всм "листовки"?.. То есть вы перед приемом лекарства не чита... Там у каждого лекарства в побочных эффектах "плоть до летального исхода". Кого это останавливает?
11:42:57 15-03-2024
Гость (11:24:05 15-03-2024) Там у каждого лекарства в побочных эффектах "плоть до леталь... Там у побочных эффектов указана частота встречаемости) И, как правило, производители еще и перестраховываются. А вот о том, что данное конкретное лекарство, допустим, нельзя принимать астматикам, тем астматикам лучше бы прочитать, не находите? Как и о том, чем любому грозит передозировка и т.д. То, что у нас повальная юридическая, налоговая и, скажем так, биолого-медицинская безграмотность, я в курсе.
13:09:07 15-03-2024
Гость (11:20:09 15-03-2024) Всм "листовки"?.. То есть вы перед приемом лекарства не чита... а вы лекарства сами себе выписываете?
11:52:27 15-03-2024
Гость (10:35:11 15-03-2024) Лучше бы обратили внимание на таблетки! Одна таблетка, а упа... Предлагаю вам лайфхак- открыть пункт по сбору инструкций и вытираться ими. А можно вообще и без бумаги и не мыться и дышать как можно реже -главное природу спасти.