В России захотели сажать в тюрьму за граффити
Коммунальщики предложили ввести понятие "граффити" в две статьи УК
20 июля 2023, 09:15, ИА Амител
Коммунальщики предложили ужесточить наказание за граффити на зданиях.
Как пишет "РГ", автор инициативы – оператор водоснабжения и водоотведения "Российские коммунальные системы" (РКС).
Он предлагает более четко прописать ответственность за такие художества в уголовном кодексе – в частности, определить понятие "граффити" и ввести его в две статьи.
Для авторов таких рисунков предложили сделать более серьезное наказание – исправительные работы или даже лишение свободы.
Как в России сейчас наказывают за граффити?
В РКС отметили, что по закону за испорченные здания в основном наказывают не художников, а владельцев объектов, заставляя их самих закрашивать надписи и изображения.
Авторам же таких рисунков грозит лишь мелкий штраф – от 300 до 500 рублей. В редких случаях может применяться статья о мелком хулиганстве (штраф от 500 до 1000 рублей), но в теории возможна и уголовная ответственность по статье "Вандализм".
09:21:01 20-07-2023
зачем сразу туда сажать? пусть расписывают стены тюрем
09:23:40 20-07-2023
Сроки нужно давать реальные, что бы остальным полупокерам не повадно было.
09:46:31 20-07-2023
Да давно надо пересажать всех. Заодно будет рабочая сила забесплатно. А потом особо отличившихся выпускать. Иногда. А то полумеры какие-то - за то сажать, за это. Надо просто - всех и сразу. С момента рождения. Заодно и богоугодно будет - все равно все грешны уже по факту рождения.
10:51:33 20-07-2023
Гость (09:46:31 20-07-2023) Да давно надо пересажать всех. Заодно будет рабочая сила заб... Ну ведь так и есть уже 25 лет
10:15:57 20-07-2023
"Хоча есть, а мочи нет". Коммунальщики бы со своими обязанностями справлялись лучше!!!!!!!!!!
10:34:41 20-07-2023
Есть красивые Графити, а есть как на фото в новости. За красивые нельзя наказывать, а за мазьню можно и оштрафовать. Только кто определять будет что красиво что нет. Можно общественно мнение на месте вандализма спросить (жаль что нет такой практики). Штрафы за это увеличивать надо или обязывать за свой счёт вернуть всё как было. Нет денег? тогда исправить своими руками. Не умеешь? Исправляю пока не научишься. Только неотвратимость наказания может хоть как то воспитать не образованных недохудожников.
10:41:10 20-07-2023
Да сразу расстреливать, что за полумеры - сажать? Увидел что рисует - шмаляй в него) У этих РКС хоть капля разума в головах осталась???
16:11:24 20-07-2023
Опять предлагают россиян сажать, почитаешь новости и не знаешь плакать или смеяться.