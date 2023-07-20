В России захотели сажать в тюрьму за граффити

Коммунальщики предложили ввести понятие "граффити" в две статьи УК

20 июля 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Коммунальщики предложили ужесточить наказание за граффити на зданиях.

Как пишет "РГ", автор инициативы – оператор водоснабжения и водоотведения "Российские коммунальные системы" (РКС).

Он предлагает более четко прописать ответственность за такие художества в уголовном кодексе – в частности, определить понятие "граффити" и ввести его в две статьи.

Для авторов таких рисунков предложили сделать более серьезное наказание – исправительные работы или даже лишение свободы.

Как в России сейчас наказывают за граффити?

В РКС отметили, что по закону за испорченные здания в основном наказывают не художников, а владельцев объектов, заставляя их самих закрашивать надписи и изображения.

Авторам же таких рисунков грозит лишь мелкий штраф – от 300 до 500 рублей. В редких случаях может применяться статья о мелком хулиганстве (штраф от 500 до 1000 рублей), но в теории возможна и уголовная ответственность по статье "Вандализм".