В России захотели штрафовать и лишать прав за опасное вождение

Депутаты считают, что 80% ДТП связаны с опасной ездой и безразличным отношением к другим водителям

06 июля 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутаты от ЛДПР предлагают ввести штраф в размере 5 тысяч рублей и лишение прав за опасное вождение, сообщил глава думского комитета по труду Ярослав Нилов.

Повторное нарушение повлечет штраф от 5 до 10 тысяч рублей или лишение прав на срок до года.

Авторы инициативы считают, что 80% ДТП связаны с опасной ездой и безразличным отношением к другим водителям.

Обязательным условием для привлечения к ответственности будет наличие фото- или видеофиксации.