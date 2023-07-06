В России захотели штрафовать и лишать прав за опасное вождение
Депутаты считают, что 80% ДТП связаны с опасной ездой и безразличным отношением к другим водителям
06 июля 2023, 15:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Депутаты от ЛДПР предлагают ввести штраф в размере 5 тысяч рублей и лишение прав за опасное вождение, сообщил глава думского комитета по труду Ярослав Нилов.
Повторное нарушение повлечет штраф от 5 до 10 тысяч рублей или лишение прав на срок до года.
Авторы инициативы считают, что 80% ДТП связаны с опасной ездой и безразличным отношением к другим водителям.
Обязательным условием для привлечения к ответственности будет наличие фото- или видеофиксации.
16:14:22 06-07-2023
надо не бла бла бла а делать,целое покаление выросло хамов на дорогах
16:20:52 06-07-2023
Лучше депутатов за их бездействие
16:30:21 06-07-2023
А определение термину "опасное вождение" уже придумали и прописали в ПДД или опять в лапоть ср.ть?
17:16:43 06-07-2023
а может сперва дороги нормальные сделать,глядишь и меньше аварий будет
18:22:06 06-07-2023
Что будет считаться опасным вождением, критерий как обычно нет.
23:14:47 06-07-2023
Гость (16:30:21 06-07-2023) А определение термину "опасное вождение" уже придумали и про... Когда ты едешь по дороге и тебе наперерез со двора/от магазина выезжает чел, то это просто нарушение ПДД, а если ты не тормозишь перед ним уже могут классифицировать как опасное вождение... если будешь при этом давить клаксон назовут экстремистом
09:34:10 07-07-2023
Гость (23:14:47 06-07-2023) Когда ты едешь по дороге и тебе наперерез со двора/от магаз... уже могут классифицировать как опасное вождение.. ------- Могут, а могут и не классифицировать, гАишники они такие, сами себе на уме)))