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В России захотели штрафовать и лишать прав за опасное вождение

Депутаты считают, что 80% ДТП связаны с опасной ездой и безразличным отношением к другим водителям

06 июля 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Депутаты от ЛДПР предлагают ввести штраф в размере 5 тысяч рублей и лишение прав за опасное вождение, сообщил глава думского комитета по труду Ярослав Нилов.

Повторное нарушение повлечет штраф от 5 до 10 тысяч рублей или лишение прав на срок до года.

Авторы инициативы считают, что 80% ДТП связаны с опасной ездой и безразличным отношением к другим водителям.

Обязательным условием для привлечения к ответственности будет наличие фото- или видеофиксации.

Госдума ЛДПР

Комментарии 7

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Игорь

16:14:22 06-07-2023

надо не бла бла бла а делать,целое покаление выросло хамов на дорогах

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Гений

16:20:52 06-07-2023

Лучше депутатов за их бездействие

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Гость

16:30:21 06-07-2023

А определение термину "опасное вождение" уже придумали и прописали в ПДД или опять в лапоть ср.ть?

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гость

17:16:43 06-07-2023

а может сперва дороги нормальные сделать,глядишь и меньше аварий будет

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Гость

18:22:06 06-07-2023

Что будет считаться опасным вождением, критерий как обычно нет.

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Гость

23:14:47 06-07-2023

Гость (16:30:21 06-07-2023) А определение термину "опасное вождение" уже придумали и про... Когда ты едешь по дороге и тебе наперерез со двора/от магазина выезжает чел, то это просто нарушение ПДД, а если ты не тормозишь перед ним уже могут классифицировать как опасное вождение... если будешь при этом давить клаксон назовут экстремистом

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Гость

09:34:10 07-07-2023

Гость (23:14:47 06-07-2023) Когда ты едешь по дороге и тебе наперерез со двора/от магаз... уже могут классифицировать как опасное вождение.. ------- Могут, а могут и не классифицировать, гАишники они такие, сами себе на уме)))

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