В России захотели штрафовать за раздачу просроченных продуктов
Сумма штрафов в случае принятия законопроекта составит до 300 тысяч рублей
15 февраля 2024, 12:45, ИА Амител
Пакеты с едой / Фото: unsplash.com
Депутаты от "Единой России" захотели ввести штрафы за раздачу просроченных продуктов населению.
Как пишут "Известия", такой законопроект парламентарии внесут в Госдуму уже в ближайшее время. Меру наказания предлагают ввести в отношении благотворительных фондов и некоммерческих организаций.
Штрафы предусмотрены от 10 до 20 тысяч рублей должностным лицам, от 20 до 30 тысяч – предпринимателям и от 100 до 300 тысяч – юрлицам.
12:52:29 15-02-2024
Непонятно про какую раздачу речь??? хоть бы для начала поясняли!!! После просроченной даты торговля невозможна...... Что значит "раздача"???
13:12:36 15-02-2024
Гость (12:52:29 15-02-2024) Непонятно про какую раздачу речь??? хоть бы для начала поясн... Написано же, попадают НКО и благотворительные фонды. Нельзя бомжей и малоимущих бесплатно просрочкой кормить.
13:23:25 15-02-2024
Гость (13:12:36 15-02-2024) Написано же, попадают НКО и благотворительные фонды. Нельзя ... Лучше что-ли из голодом заморить?, вот сразу видно что государство заботится о бомжах, само не кормит и другим чтобы не повадно было.
13:05:36 15-02-2024
что за раздачи такие? может депутатам раздают?
13:06:04 15-02-2024
Руки прочь! а то выжить не смогут без просрочки многие люди.
13:25:55 15-02-2024
Гость (13:06:04 15-02-2024) Руки прочь! а то выжить не смогут без просрочки многие люди.... какие люди? где раздают продукты?
13:06:17 15-02-2024
И? где такое раздают?
13:20:51 15-02-2024
да, да, а когда эту же просрочку со сроком перебивают в магазинах и торгуют за деньги это можно?! Наши депутаты не хотят наших торгашей, которые этим занимаются за шкирку взять законодательно? Ну то есть пусть бомжи и малоимущие, которые хоть какие то продукты от благотворителей получали, теперь голодные ходят, ведь на помойках сплошь выкидывают свежие и полезные продукты, где они обретаются. Страшно далеки наши депутаты от народа, как написал классик.
14:12:14 15-02-2024
Гость (13:20:51 15-02-2024) да, да, а когда эту же просрочку со сроком перебивают в мага... Да, лучше бы внедрили маркировку, которую невозможно подделать. А то сплошь и рядом переклееннные сроки изготовления.
15:21:48 15-02-2024
300 тыс штрафа за торговлю просрочкой ни в жизнь не сделают.