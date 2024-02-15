В России захотели штрафовать за раздачу просроченных продуктов

Сумма штрафов в случае принятия законопроекта составит до 300 тысяч рублей

15 февраля 2024, 12:45, ИА Амител

Пакеты с едой / Фото: unsplash.com

Депутаты от "Единой России" захотели ввести штрафы за раздачу просроченных продуктов населению.

Как пишут "Известия", такой законопроект парламентарии внесут в Госдуму уже в ближайшее время. Меру наказания предлагают ввести в отношении благотворительных фондов и некоммерческих организаций.

Штрафы предусмотрены от 10 до 20 тысяч рублей должностным лицам, от 20 до 30 тысяч – предпринимателям и от 100 до 300 тысяч – юрлицам.