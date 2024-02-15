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В России захотели штрафовать за раздачу просроченных продуктов

Сумма штрафов в случае принятия законопроекта составит до 300 тысяч рублей

15 февраля 2024, 12:45, ИА Амител

Пакеты с едой / Фото: unsplash.com
Пакеты с едой / Фото: unsplash.com

Депутаты от "Единой России" захотели ввести штрафы за раздачу просроченных продуктов населению.

Как пишут "Известия", такой законопроект парламентарии внесут в Госдуму уже в ближайшее время. Меру наказания предлагают ввести в отношении благотворительных фондов и некоммерческих организаций.

Штрафы предусмотрены от 10 до 20 тысяч рублей должностным лицам, от 20 до 30 тысяч – предпринимателям и от 100 до 300 тысяч – юрлицам.

Законопроекты депутаты

Комментарии 10

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Гость

12:52:29 15-02-2024

Непонятно про какую раздачу речь??? хоть бы для начала поясняли!!! После просроченной даты торговля невозможна...... Что значит "раздача"???

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Гость

13:12:36 15-02-2024

Гость (12:52:29 15-02-2024) Непонятно про какую раздачу речь??? хоть бы для начала поясн... Написано же, попадают НКО и благотворительные фонды. Нельзя бомжей и малоимущих бесплатно просрочкой кормить.

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Гость

13:23:25 15-02-2024

Гость (13:12:36 15-02-2024) Написано же, попадают НКО и благотворительные фонды. Нельзя ... Лучше что-ли из голодом заморить?, вот сразу видно что государство заботится о бомжах, само не кормит и другим чтобы не повадно было.

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Элен без ребят

13:05:36 15-02-2024

что за раздачи такие? может депутатам раздают?

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Гость

13:06:04 15-02-2024

Руки прочь! а то выжить не смогут без просрочки многие люди.

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Элен без ребят

13:25:55 15-02-2024

Гость (13:06:04 15-02-2024) Руки прочь! а то выжить не смогут без просрочки многие люди.... какие люди? где раздают продукты?

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Гость

13:06:17 15-02-2024

И? где такое раздают?

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Гость

13:20:51 15-02-2024

да, да, а когда эту же просрочку со сроком перебивают в магазинах и торгуют за деньги это можно?! Наши депутаты не хотят наших торгашей, которые этим занимаются за шкирку взять законодательно? Ну то есть пусть бомжи и малоимущие, которые хоть какие то продукты от благотворителей получали, теперь голодные ходят, ведь на помойках сплошь выкидывают свежие и полезные продукты, где они обретаются. Страшно далеки наши депутаты от народа, как написал классик.

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Гость

14:12:14 15-02-2024

Гость (13:20:51 15-02-2024) да, да, а когда эту же просрочку со сроком перебивают в мага... Да, лучше бы внедрили маркировку, которую невозможно подделать. А то сплошь и рядом переклееннные сроки изготовления.

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Олег

15:21:48 15-02-2024

300 тыс штрафа за торговлю просрочкой ни в жизнь не сделают.

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