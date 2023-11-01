В России захотели ввести госконтроль за ценами на бензин и дизтопливо
По словам Сергея Миронова, рост розничных цен на топливо не должен быть выше ожидаемого уровня инфляции
01 ноября 2023, 11:31, ИА Амител
Фракция партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" внесла в Госдуму законопроект о введении государственного контроля за ценами на топливо. Об этом сообщил председатель партии Сергей Миронов, передает ТАСС.
По его словам, речь идет о бензине, дизеле и авиакеросине. Также политик отметил, что рост розничных цен на топливо не должен быть выше ожидаемого уровня инфляции.
Топливный кризис в России начался в августе, когда регионы столкнулись с дефицитом бензина и дизтоплива для сельхозпредприятий. В сентябре стоимость топлива на бирже обновляла рекорды ежедневно. Вслед за этим оно начало дорожать и в рознице. Рост цен объясняли серым экспортом бензина за рубеж.
В итоге правительство решило временно ограничить экспорт для балансировки внутреннего рынка и снижения цен.
11:33:30 01-11-2023
пока главный не скажет ввести... не введут! миронов блин...
11:54:36 01-11-2023
А госконтроль сколько штат раздует? и сейчас ЭТО никто не контролирует разве??
12:05:28 01-11-2023
Да неужели
13:43:09 02-11-2023
Когда вообще решат, что пора навести в стране порядок. Провести генеральную уборку на всех уровнях правления. Вымести метлой никчёмным чиновников, бездельников и хапуг.
13:55:21 02-11-2023
гость (13:43:09 02-11-2023) Когда вообще решат, что пора навести в стране порядок. Прове... И кому Вы предлагаете это сделать? Хотите, чтобы никчемные чиновники выметали метлой никчемных чиновников???