НОВОСТИПолитика

В России захотели ввести госконтроль за ценами на бензин и дизтопливо

По словам Сергея Миронова, рост розничных цен на топливо не должен быть выше ожидаемого уровня инфляции

01 ноября 2023, 11:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Фракция партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" внесла в Госдуму законопроект о введении государственного контроля за ценами на топливо. Об этом сообщил председатель партии Сергей Миронов, передает ТАСС.

По его словам, речь идет о бензине, дизеле и авиакеросине. Также политик отметил, что рост розничных цен на топливо не должен быть выше ожидаемого уровня инфляции.

Топливный кризис в России начался в августе, когда регионы столкнулись с дефицитом бензина и дизтоплива для сельхозпредприятий. В сентябре стоимость топлива на бирже обновляла рекорды ежедневно. Вслед за этим оно начало дорожать и в рознице. Рост цен объясняли серым экспортом бензина за рубеж.

В итоге правительство решило временно ограничить экспорт для балансировки внутреннего рынка и снижения цен.

Госдума Законопроекты Топливо

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

11:33:30 01-11-2023

пока главный не скажет ввести... не введут! миронов блин...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:54:36 01-11-2023

А госконтроль сколько штат раздует? и сейчас ЭТО никто не контролирует разве??

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:05:28 01-11-2023

Да неужели

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:43:09 02-11-2023

Когда вообще решат, что пора навести в стране порядок. Провести генеральную уборку на всех уровнях правления. Вымести метлой никчёмным чиновников, бездельников и хапуг.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:55:21 02-11-2023

гость (13:43:09 02-11-2023) Когда вообще решат, что пора навести в стране порядок. Прове... И кому Вы предлагаете это сделать? Хотите, чтобы никчемные чиновники выметали метлой никчемных чиновников???

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров