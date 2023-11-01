В России захотели ввести госконтроль за ценами на бензин и дизтопливо

По словам Сергея Миронова, рост розничных цен на топливо не должен быть выше ожидаемого уровня инфляции

01 ноября 2023, 11:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Фракция партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" внесла в Госдуму законопроект о введении государственного контроля за ценами на топливо. Об этом сообщил председатель партии Сергей Миронов, передает ТАСС.

По его словам, речь идет о бензине, дизеле и авиакеросине. Также политик отметил, что рост розничных цен на топливо не должен быть выше ожидаемого уровня инфляции.

Топливный кризис в России начался в августе, когда регионы столкнулись с дефицитом бензина и дизтоплива для сельхозпредприятий. В сентябре стоимость топлива на бирже обновляла рекорды ежедневно. Вслед за этим оно начало дорожать и в рознице. Рост цен объясняли серым экспортом бензина за рубеж.

В итоге правительство решило временно ограничить экспорт для балансировки внутреннего рынка и снижения цен.