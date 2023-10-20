В России захотели взимать по 50 тысяч рублей за поездки на Байкал

По мнению ученого Виктора Данилова-Данильяна, мера позволит снизить турпоток и сохранить озеро

20 октября 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян призвал взимать по 50 тысяч рублей за поездки на Байкал. Его слова приводит "Прайм".

Ученый отметил, что Байкал стал популярным туристическим местом и в ближайшие годы здесь ожидается заметный рост числа путешественников. Только в 2023 году сюда приехало три миллиона неорганизованных туристов, в то время как пропускная способность этого места минимум в 10 раз ниже реального потока "диких" туристов.

По мнению ученого, введение платы за посещение позволит снизить турпоток, сохранить озеро и обеспечить устойчивое развитие региона.