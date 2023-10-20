В России захотели взимать по 50 тысяч рублей за поездки на Байкал
По мнению ученого Виктора Данилова-Данильяна, мера позволит снизить турпоток и сохранить озеро
20 октября 2023, 07:45, ИА Амител
Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян призвал взимать по 50 тысяч рублей за поездки на Байкал. Его слова приводит "Прайм".
Ученый отметил, что Байкал стал популярным туристическим местом и в ближайшие годы здесь ожидается заметный рост числа путешественников. Только в 2023 году сюда приехало три миллиона неорганизованных туристов, в то время как пропускная способность этого места минимум в 10 раз ниже реального потока "диких" туристов.
По мнению ученого, введение платы за посещение позволит снизить турпоток, сохранить озеро и обеспечить устойчивое развитие региона.
07:54:38 20-10-2023
Уверяю вас - после этого турпоток ещё больше увеличится! У людей сейчас денег так много, что им эти 50 ни о чём...
07:59:53 20-10-2023
100% член ЕР, Россия не для Русских - Вот их главный лозунг!
08:13:35 20-10-2023
а хохо не хуху
08:26:11 20-10-2023
Ой, дурак.......
11:51:23 20-10-2023
Пузырек (08:26:11 20-10-2023) Ой, дурак.......... НЕЕЕ, Акадэмик! И политикан с 90-х...
08:33:47 20-10-2023
были в 19г.... очень много туристов из Китая, автобусами.... от малолеток до глубоких пенсионеров. вот для них вводите хоть какие сборы. А я хотела бы еще на Байкал, но мне время и деньги на дорогу не дают такой возможности. Много едут отдохнуть из Иркутска, просто на выходные, - им до Байкала, как нам до Горного. Многие поселки живут за счет туризма, как и в Горном, если у них отнять бюджетный туризм, останутся развалины и помойки.
08:57:54 20-10-2023
Кричат: развивайте внутренний туризм и тут же по голове долбят. Вы определитесь уже. Да и в стране все принадлежит народу. Почему люди должны платить за посещение общественных мест?
09:03:30 20-10-2023
В Горный Алтай въезд по какой цене? Место силы надо сберечь? Надо.
09:16:07 20-10-2023
Полностью поддерживаем инициативу! Хоть толпы будет чуть-чуть поменьше хотя вряд ли такое введут (((
12:51:31 20-10-2023
Гость (09:16:07 20-10-2023) Полностью поддерживаем инициативу! Хоть толпы будет чуть-чут... нет, просто часть туристов поменяется на других туристов, которым вместо воздуха и воды нужны 5*, аквапарки, ковровые дорожки и которым хоть что-то убрать за собой в лом
09:28:16 20-10-2023
Просто надо запретить въезд со своей едой и организовать сети доступного по цене питания. Ведь все берега после туристов завалены пластиком.
11:27:15 20-10-2023
Одним словом "Данилян"
11:55:34 20-10-2023
Ну да, конечно! Байкал губят именно туристы, а не те, кто строит вонючие заводы в водоохранной зоне, сбрасывает туда отходы и мечтает о продаже байкальской воды китайцам. Ну вы же понимаете - это другое)))
12:03:21 20-10-2023
Если вы считаете ,господин Данильян ,Байкал национальным достоянием ,так тогда и создавайте хорошие условия для отдыха на Байкале и тогда отдыхающие будут себя достойно вести на отдыхе ,а сегодня ни дорог ,ни туалетов ,ни организованных стоянок ,и т.д.
12:46:19 20-10-2023
Байкал нормально справится с туристами, а вот с их мусором нет... Разработать меры по контролю за вредителями в человечьем обличьи, создать условия для культурного отдыха, а так же снизить нагрузку от предприятий вокруг Байкала - на это мозгов у академика не хватило, и какой он после этого академик???
13:27:10 20-10-2023
и какой он после этого академик??? ----- Х+реновый.
20:03:44 21-10-2023
Что за чушь? Автор этой статьи вообще знает, что Байкал, это не точка на карте, а громадное озеро, с которым граничит несколько регионов с городами по много сотен тысяч жителей? Как он предполагает "отсеивать" в огромном пассажиропотоке именно неорганизованных туристов? Глупость какая-то. Даже технически это выполнить невозможно. А собирать 50 тыр с организованы туристов, это удар по экономике близлежащих регионов и по бюджету тоже. Люди просто реально поедут сами, без туроператоров, а турфирмы получат снижение тур потока, регионы - уменьшение числа официальных рабочих мест и поступлений в бюджет. А Особо Охраняемые Территории увеличение неконтролируемого прессинга туристов на природу. ЗЫ погуглил. "Новость" только в этой статье и в Рамблере, как агрегаторе новостей. То есть, или говновброс, или кто-то что-то недослышал, недослышанное недопонял, недопонятое додумал и выдал за новость.
18:22:03 22-10-2023
Думаю, лучше ввести предложение, чтобы с всех людей по фамилии данилов- данильян брали по 50 000 рублей в день, а собранные деньги отправлять на нужды байкала