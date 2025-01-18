В России запретили ввоз животноводческой продукции из Евросоюза
Причина — в угрозе распространения ящура
18 января 2025, 14:33, ИА Амител
Россельхознадзор с 20 января вводит запрет на ввоз и транзит животноводческой продукции со всего Евросоюза в Россию из-за угрозы распространения ящура, сообщает ТАСС.
Ведомство приняло такое решение из-за высокой контагиозности возбудителя, его устойчивости в окружающей среде и недостаточности мер, принятых Еврокомиссией после вспышки ящура в Германии, о которой объявили 9 января.
Также с 20-го числа приостанавливается сертификация всех восприимчивых к ящуру животных и продукции, полученной от них, перемещаемых в РФ из ЕС. Мера касается и транзита таких товаров по территории России в третьи страны.
Ведомство связывает появление ящура в том числе с бесконтрольным движением скота через Украину и считает, что это может угрожать и другим странам.
Что такое ящур?
Ящур – острое вирусное заболевание, поражающее домашних и диких парнокопытных животных, вызываемое РНК-содержащим вирусом из семейства пикорнавирусов. Он характеризуется высокой контагиозностью и проявляется везикулезно-эрозивными поражениями слизистых оболочек рта и кожи, что приводит к повышению температуры, слюноотделению и образованию язв.
Заболевание передается контактным путем через слюну, молоко и фекалии больных животных. Хотя ящур в основном поражает животных, случаи заражения людей также зарегистрированы. Это заболевание представляет значительную угрозу для сельского хозяйства из-за своей способности быстро распространяться среди животных.
17:28:55 19-01-2025
ну не очень-то тут повлияет. на подворьях все есть.