В России запретили ввоз животноводческой продукции из Евросоюза

Причина — в угрозе распространения ящура

18 января 2025, 14:33, ИА Амител

Фото: Kyle Mackie / unsplash.com

Россельхознадзор с 20 января вводит запрет на ввоз и транзит животноводческой продукции со всего Евросоюза в Россию из-за угрозы распространения ящура, сообщает ТАСС.

Ведомство приняло такое решение из-за высокой контагиозности возбудителя, его устойчивости в окружающей среде и недостаточности мер, принятых Еврокомиссией после вспышки ящура в Германии, о которой объявили 9 января.

Также с 20-го числа приостанавливается сертификация всех восприимчивых к ящуру животных и продукции, полученной от них, перемещаемых в РФ из ЕС. Мера касается и транзита таких товаров по территории России в третьи страны.

Ведомство связывает появление ящура в том числе с бесконтрольным движением скота через Украину и считает, что это может угрожать и другим странам.

Что такое ящур?

Ящур – острое вирусное заболевание, поражающее домашних и диких парнокопытных животных, вызываемое РНК-содержащим вирусом из семейства пикорнавирусов. Он характеризуется высокой контагиозностью и проявляется везикулезно-эрозивными поражениями слизистых оболочек рта и кожи, что приводит к повышению температуры, слюноотделению и образованию язв.

Заболевание передается контактным путем через слюну, молоко и фекалии больных животных. Хотя ящур в основном поражает животных, случаи заражения людей также зарегистрированы. Это заболевание представляет значительную угрозу для сельского хозяйства из-за своей способности быстро распространяться среди животных.