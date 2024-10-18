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В России запретят три вида пластиковых упаковок

Решение вступит в силу с 1 сентября 2025 года

18 октября 2024, 11:30, ИА Амител

Пластиковые бутылки / Фото: https://pxhere.com/
Пластиковые бутылки / Фото: https://pxhere.com/

Правительство РФ опубликовало перечень недопустимой к производству и использованию продукции. В документе указали три вида пластиковых упаковок, сообщает "Российская газета".

Под запрет попадут многослойные бутылки, упаковка с этикетками из поливинилхлорида (кроме термоусадочной этикетки) и цветные бутылки для пищевой промышленности. Исключения составят зеленый, коричневый, голубой, а также белый и бесцветный пластик.

Список подобной продукции появился потому, что отходы от нее не подлежат утилизации и обработке, либо эти процессы могут быть затруднительными.

Экология Россия

Комментарии 4

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Гость

15:15:31 18-10-2024

снова этикетки переделывать! ура!!!! заработаем

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Мусик

15:22:08 18-10-2024

во, бутылки тоже по мастям делятся!

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Гость

16:02:10 18-10-2024

Во времена СССР ходили с бидончиком за молоком или с канистрой за пивом и нормально все было в плане упаковки :)

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Гость

09:26:22 19-10-2024

Гость (16:02:10 18-10-2024) Во времена СССР ходили с бидончиком за молоком или с канистр...
нету вашего сысысыра уже больше 30-ти лет. А вы все никак не упокоетесь.

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