В России запретят три вида пластиковых упаковок

Решение вступит в силу с 1 сентября 2025 года

18 октября 2024, 11:30, ИА Амител

Пластиковые бутылки / Фото: https://pxhere.com/

Правительство РФ опубликовало перечень недопустимой к производству и использованию продукции. В документе указали три вида пластиковых упаковок, сообщает "Российская газета".

Под запрет попадут многослойные бутылки, упаковка с этикетками из поливинилхлорида (кроме термоусадочной этикетки) и цветные бутылки для пищевой промышленности. Исключения составят зеленый, коричневый, голубой, а также белый и бесцветный пластик.

Список подобной продукции появился потому, что отходы от нее не подлежат утилизации и обработке, либо эти процессы могут быть затруднительными.