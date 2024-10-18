В России запретят три вида пластиковых упаковок
Решение вступит в силу с 1 сентября 2025 года
18 октября 2024, 11:30, ИА Амител
Пластиковые бутылки / Фото: https://pxhere.com/
Правительство РФ опубликовало перечень недопустимой к производству и использованию продукции. В документе указали три вида пластиковых упаковок, сообщает "Российская газета".
Под запрет попадут многослойные бутылки, упаковка с этикетками из поливинилхлорида (кроме термоусадочной этикетки) и цветные бутылки для пищевой промышленности. Исключения составят зеленый, коричневый, голубой, а также белый и бесцветный пластик.
Список подобной продукции появился потому, что отходы от нее не подлежат утилизации и обработке, либо эти процессы могут быть затруднительными.
15:15:31 18-10-2024
снова этикетки переделывать! ура!!!! заработаем
15:22:08 18-10-2024
во, бутылки тоже по мастям делятся!
16:02:10 18-10-2024
Во времена СССР ходили с бидончиком за молоком или с канистрой за пивом и нормально все было в плане упаковки :)
09:26:22 19-10-2024
Гость (16:02:10 18-10-2024) Во времена СССР ходили с бидончиком за молоком или с канистр...
нету вашего сысысыра уже больше 30-ти лет. А вы все никак не упокоетесь.