В России запустили бета-версию "Россграма" на замену "Инстаграма"*

Приложение обещали предоставить в общий доступ ещё в марте 2022 года

10 февраля 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Создатели "Россграма" – российского аналога Instagram* (запрещён в России; принадлежит корпорации Meta – признана в РФ экстремистской) – запустили бета-версию приложения на Android и iOS, сообщает "АиФ".

Напомним, "Россграм" планировали запустить 28 марта 2022 года – сначала для партнёров (СМИ, спонсоры, инвесторы), затем для блогеров и в апреле для остальных пользователей. Но российская соцсеть так и не запустилась в обещанный срок.

На данный момент "Россграм" появился для скачивания в российском магазине приложений RuStore – для телефонов на Android.

"Для владельцев Android мы выложили APK-файл, а для владельцев смартфонов с iOS "Россграм" доступен через приложение TestFlight", – пояснили разработчики.

Приложение представляет собой визуальную копию Instagram – в нём есть лента рекомендаций, лента с фотографиями аккаунтов, на которые пользователь уже подписан, раздел "действия", где отображаются оценки и подписки пользователя, его личный профиль и функция публикации фотографий.