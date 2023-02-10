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В России запустили бета-версию "Россграма" на замену "Инстаграма"*

Приложение обещали предоставить в общий доступ ещё в марте 2022 года

10 февраля 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Создатели "Россграма" – российского аналога Instagram* (запрещён в России; принадлежит корпорации Meta – признана в РФ экстремистской) – запустили бета-версию приложения на Android и iOS, сообщает "АиФ".

Напомним, "Россграм" планировали запустить 28 марта 2022 года – сначала для партнёров (СМИ, спонсоры, инвесторы), затем для блогеров и в апреле для остальных пользователей. Но российская соцсеть так и не запустилась в обещанный срок.

На данный момент "Россграм" появился для скачивания в российском магазине приложений RuStore – для телефонов на Android.

"Для владельцев Android мы выложили APK-файл, а для владельцев смартфонов с iOS "Россграм" доступен через приложение TestFlight", – пояснили разработчики.

Приложение представляет собой визуальную копию Instagram – в нём есть лента рекомендаций, лента с фотографиями аккаунтов, на которые пользователь уже подписан, раздел "действия", где отображаются оценки и подписки пользователя, его личный профиль и функция публикации фотографий.

Комментарии 8

  • я так понимаю, ожидаем появления РоссСамки..?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • надо проверить название этого приложения на пропаганду 228
    10 февраля, Гость   Ответить
  • И кому он уже нужен? По принудиловке будут теперь загонять в него?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Правильнее было б назвать "Росстограмм".
    10 февраля, Гость   Ответить
  • По принудиловке будут теперь загонять в него? **** В какую соцсеть тебя загоняли по принудиловке? Сам же спотыкаешься, но залазишь.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • В какую соцсеть тебя загоняли по принудиловке? Сам же спотыкаешься, но залазишь.------------А ты ж уже в первых рядах зарегистрировался. Перед начальством отчитаться успел? Не забудь 28 рублей получить.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • А ты ж уже в первых рядах зарегистрировался. Перед начальством отчитаться успел? Не забудь 28 рублей получить. ------ Ну ты и дурочка... Мой аккаунт в соцсетях есть только в ОК. Но и там я не появлялся уже лет 10. Так что продолжай всех мерить по своему уровню доходов. Рублей 280 за сегодня "отработала"?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • А вообще понятно, тебе теперь придется все фотки своего поедания дошика и шашлыков перепощивать. Ну и про фотки на фоне ковра не забудь.
    10 февраля, Гость   Ответить
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