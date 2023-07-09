В России заявили о возможном пересмотре пенсионного возраста
В 2020 году в России проживало 18,8% старше 60 лет, а в 2050 году показатель может достигнуть 37,2%
09 июля 2023, 18:42, ИА Амител
В России сохраняется риск повышения пенсионного возраста из-за старения населения и сокращения рождаемости. Как сообщает URA.RU, об этом заявила директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса "Выберу.ру" Ирина Андриевская.
Она отметила, что к повышению пенсионного возраста приводят два глобальных демографических события - старение населения и сокращение рождаемости.
"По прогнозам ООН, к 2050 году доля пенсионеров в мире вырастет до 22%. Эта проблема актуальна и для России", — отметила Андриевская.
Так, в 2020 году в России проживало 18,8% старше 60 лет, а в 2050 году показатель может достигнуть 37,2%. Само значение выглядит серьезно, поскольку по шкале демографического старение ООН население страны является старым, если доля пожилых людей превышает 7%.
Для эффективной работы пенсионной системы на двух пенсионеров должно приходиться три сотрудника. В идеале, трудоспособного населения должно быть больше, чем людей пожилого возраста.
19:11:23 09-07-2023
Если власть только и может что повышать пенсионный возраст вместо того чтобы работать мозгами надо гнать такую власть поганой метлой.Можете запрещать мой комментарий но так думают все граждане нашей страны.
19:51:55 09-07-2023
Ну что, мужчинам до 70, женщины до 65?
20:19:35 09-07-2023
алтайкрайстат:средняя продолжительность жизни мужчин в Алтайском крае 65 лет-занавес
20:38:32 09-07-2023
Кто бы сомневался! И это при том, что уже после 45 лет никуда устроиться на нормальную работу и зарплату уже невозможно. А роботизация и Искусственный интеллект уже в ближайшем будущем оставят без работы миллионы людей.
20:56:44 09-07-2023
Как сообщает одна моя знакомая (по данным знакомой её знакомой) - пенсию срочно нужно отменить! А чем эти мои знакомые хуже какой-то URA.RU и какой то Ирины Андриевской? А я вот уверен, что пенсию сделают с 40 лет, вместе с вводом трехдневной рабочей недели и повышением зарплат в тысячу тысяч раз! Да, да - даже не сомневайтесь!
21:02:12 09-07-2023
уровень зарплат в разных регионах у нас разный, так почему же пенсионный возраст одинаков в России? В Москве выше уровень жизни, там и повышайте, а в Алтайском крае снижать нужно. Опять молчать все будут?
22:00:52 09-07-2023
а еще кто помнит у нас украли накопительную часть
01:16:07 10-07-2023
Граждан РФ свыше 65 лет - всего 10% или около 14 млн человек, а трудоспособного населения 83 млн человек. Т.е. соотношение 1 к 5. Это почти в 2 раза выше чем 1 к 3. Какое повышение пенсионного возраста???? А вот чиновников в РФ больше чем в СССР в 1,5 раза . Может проще их сократить?!
02:21:35 10-07-2023
На днях хоронили мою сослуживицу 52-х лет. Человек пришёл с работы и умер.
05:51:48 10-07-2023
Не хватает детей и нужно 3х плательщиков, привяжите к количеству детей, начиная с третьего рождённого можно уменьшать пенсионный возраст родителю (естественно не пропорционально). А к налогу на бездетность добавить увеличение рабочего стажа и пенсионного возраста
08:46:12 10-07-2023
Гость (05:51:48 10-07-2023) Не хватает детей и нужно 3х плательщиков, привяжите к количе... Ну давайте алкашне и безмозглым, которые только рожать и могут пенсионный возраст повышать, молодец, пять тебе. Среди адекватных большие семьи только у тех, кто может эту роскошь себе позволить. Нужно решать что-то с жильем для молодежи, чтобы они в ипотеках не сидели до пенсии, тогда и адекватные рожать будут.
07:54:50 10-07-2023
Точкой отсчета аналитики взяли 2020 год, а почему не указали, сколько пенсионеров осталось после пандемии? Куда ушли не выплаченные пенсии умерших? Может, стоило вернуть эти деньги семьям.
08:08:32 10-07-2023
Большинство молодых пар рожают сознательно, когда могут финансово себе это позволить. Причина: некому из бабушек и дедушек сидеть с ребенком, выводить его в садик, брать на лето. Бабушки и дедушки просто работают, загоняя себя в гроб по приказу Правительства РФ. Зарплата у молодых мизерная - им не хватает на жизнь, о недвижимости и детях речь не идет просто. Выплаты за ребенка не прельщают разумных. Только неблагополучные рожают ради выплаты, им безразлична судьба их детей, интересуют только льготы и компенсации (не работать и жить за счет государства-других налогоплательщиков).
08:13:40 10-07-2023
Друзья! Бесполезны наши споры, диалоги и т.п. Вы постоянно забываете, что мы живем при капитализме, основа которого -прибыль, прибыль , прибыль капиталиста любыми путями: И всё по закону.И ему,капиталисту, и капгосударству, стоящему на защите капиталиста, совершенно безразличны наши стенания, наши доводы, наши требования. Наверно, мы плохо читали Маркса, что не помним его знаменитых слов, на что пойдет капиталист во имя прибыли.
09:04:16 10-07-2023
Владимир В. (08:13:40 10-07-2023) Друзья! Бесполезны наши споры, диалоги и т.п. Вы постоянно з... Не понимаю, о каком капитализме идет речь. Капитализм основан на частной собственности. А частная собственность в кап. странах гарантируется строгим соблюдением закона. Страна живущая "по понятиям", в которой законы и конституция меняются едва ли не ежедневно и право собственности- условное понятие (ваша собственность принадлежит вам ровно до того момента, как на нее не положил глаз кто-нибудь из "власть имущих") - это феодальная страна. Феодалы имеет право на все, а все остальные обязаны им подчиняться по первому щелчку пальцев...
10:29:44 10-07-2023
Гость (09:04:16 10-07-2023) Не понимаю, о каком капитализме идет речь. Капитализм основа... Каламбурить можно бесконечно, зачастую говорим одно и тоже разными словами, а суть в том, что качество жизни с каждым годом УХУДШАЕТСЯ!
08:27:39 10-07-2023
Гореть в аду тем кто решится второй раз повысить пенсионный возраст в России
08:44:20 10-07-2023
Как показывает жизнь ,ничего хорошего ждать нам нечего при существующем режиме.Происходит только ухудшение уровня и условий жизни для подавляющего числа граждан.В самой "богатой и свободной " стране нескончаемый рост всевозможных тарифов,цен на продукты ,товары,введение новых штрафов,ограничений и продолжение ущемления наших социальных прав,как ,например,повышение пенсионного возраста.Когда повышали пенсионный возраст ,врали про существенное увеличение пенсий,которые бы позволили жить безбедно и даже ездить в санатории и путешествовать.И я спрашиваю :Где это обещанное?Пенсии просто позорные.Только смертность населения выросла ударными темпами.Вот результат этого повышения.И после всего этого нам ещё предлагают новое повышение?Если при таких богатствах и возможностях в стране мы еле сводим концы с концами ,то у меня возникает вопрос:это некомпетентность или умышленные действия?
09:05:45 10-07-2023
Афиноген (08:44:20 10-07-2023) Как показывает жизнь ,ничего хорошего ждать нам нечего при с... Повышение пенсионного возраста выгодно государству и, конечно, Пенсионному Фонду, который и так озолотился после пандемии.
09:41:47 10-07-2023
Гость (09:05:45 10-07-2023) Повышение пенсионного возраста выгодно государству и, конечн... Вы знаете,у меня возникает подозрение ,что мы как государство ,давно утратили свой суверенитет,а управляет нами давно уже другое государство,потому и прут отсюда всё что только можно а мы сосём лапу.
09:00:58 10-07-2023
За 30 лет власти построена самая уродливая форма капитализма в мире! Перекос в 130 раз между бедностью и богатством. Пока мерилом успеха будут только деньги и "любить какую то другую страну, а эту нельзя , в ней все плохо", и туда вывозить все награбленное - мы не станем жить лучше! И это преподавали и в учебники записали, 30 лет быстро не выключть из жизни страны!
09:59:31 10-07-2023
закон о программе формирования долгосрочных сбережений граждан не зря принимают. В долгосрочной перспективе отменят пенсию СОВСЕМ. Те. кто не работал (алкоголики и тунеядцы), будут получать минимальное денежное вознаграждение, а остальные господа платите ипотеку по бешеным % , копите на старость...
10:24:46 10-07-2023
БЕЗУМИЕ И БЕСПРЕДЕЛ! ВОТ ЗАБОТА О НАРОДЕ???? Чего добиваетесь???????????????
10:31:32 10-07-2023
Ха-ха-ха опять подловили народец на мякине. Впереди выборы. Если хочешь чтобы тебя выбрали - вбрось какую нибудь шляпу лютую, а потом отмени и все будут счастливы
11:02:10 10-07-2023
Гость (10:31:32 10-07-2023) Ха-ха-ха опять подловили народец на мякине. Впереди выборы. ... Да прям там. Поскольку кто-то уже обещал, что пенсионный возраст не поднимет, пока президент, то веры кому-то уже нет в любом случае. А вот в то, что поднимут, охотно верю - ибо работоспособное население сейчас очень быстро заканчивается.