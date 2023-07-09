В России заявили о возможном пересмотре пенсионного возраста

В 2020 году в России проживало 18,8% старше 60 лет, а в 2050 году показатель может достигнуть 37,2%

09 июля 2023, 18:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России сохраняется риск повышения пенсионного возраста из-за старения населения и сокращения рождаемости. Как сообщает URA.RU, об этом заявила директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса "Выберу.ру" Ирина Андриевская.

Она отметила, что к повышению пенсионного возраста приводят два глобальных демографических события - старение населения и сокращение рождаемости.

"По прогнозам ООН, к 2050 году доля пенсионеров в мире вырастет до 22%. Эта проблема актуальна и для России", — отметила Андриевская.

Так, в 2020 году в России проживало 18,8% старше 60 лет, а в 2050 году показатель может достигнуть 37,2%. Само значение выглядит серьезно, поскольку по шкале демографического старение ООН население страны является старым, если доля пожилых людей превышает 7%.

Для эффективной работы пенсионной системы на двух пенсионеров должно приходиться три сотрудника. В идеале, трудоспособного населения должно быть больше, чем людей пожилого возраста.