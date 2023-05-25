В российские школы вернут серебряные медали

На федеральном уровне награду перестали выдавать с 2014 года, однако регионам оставили право по своему усмотрению поощрять ими выпускников

25 мая 2023, 15:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Серебряные медали вернут в российские школы со следующего года. Как сообщает ТАСС, об этом в четверг, 25 мая, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Думаю, и для родителей, и для школьников будет приятная новость: мы со следующего учебного года вернём серебряные медали", – заявил он.

Напомним, что серебряная медаль – вторая после золотой медали степень отличия при обучении в средней российской школе. Её выдавали учащимся, которые имели годовые и итоговые отметки "отлично" и не более двух отметок "хорошо".

С 2014 года на федеральном уровне её перестали выдавать, однако регионам оставили право по своему усмотрению поощрять ими выпускников.