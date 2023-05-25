В российские школы вернут серебряные медали
На федеральном уровне награду перестали выдавать с 2014 года, однако регионам оставили право по своему усмотрению поощрять ими выпускников
25 мая 2023, 15:16, ИА Амител
Серебряные медали вернут в российские школы со следующего года. Как сообщает ТАСС, об этом в четверг, 25 мая, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Думаю, и для родителей, и для школьников будет приятная новость: мы со следующего учебного года вернём серебряные медали", – заявил он.
Напомним, что серебряная медаль – вторая после золотой медали степень отличия при обучении в средней российской школе. Её выдавали учащимся, которые имели годовые и итоговые отметки "отлично" и не более двух отметок "хорошо".
С 2014 года на федеральном уровне её перестали выдавать, однако регионам оставили право по своему усмотрению поощрять ими выпускников.
15:29:12 25-05-2023
Блин. У меня одна четверка была. Не дали серебряную медаль. По русскому. Сейчас "серебряную" чуть с двумя "н" не написал. Хорошо редактор подчеркивает
16:09:22 25-05-2023
У меня все пятерки были.
16:16:21 25-05-2023
Верните!!!!