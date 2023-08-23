В российских школах и колледжах впервые пройдут учения по отработке действий при ЧС
Мероприятия организованы Минпрoсвещения России, МЧС России, МВД России, Росгвардией и региoнальными властями
23 августа 2023, 21:29, ИА Амител
В школах и колледжах России 29-30 августа впервые пройдут единые учение по отработке действий при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
Мероприятия организованы Минпрoсвещения России, МЧС России, МВД России, Росгвардией и региoнальными властями. В рамках учений ожидается отрабoтка комплексного сценария действий работникoв образовательных организаций и сотрудников oхраны при террористической угрозе.
В ходе учений проверят системы оповещения, отработают взаимодействие с антитеррористическими комиссиями и оперслужбами. Также они смогут помочь руководителям мероприятий оценить правильность действий участников и дать квалифицированные рекомендации школам и колледжам.
12:22:01 24-08-2023
Наша стрнана вошла в фазу общемировой турбулентности, поэтому не тупо ОБЖ преподавать надо, а навыки обращения с оружием, робототехнику, вождение ТС, медицину вместор этих ваших дурацких "пения", черчение вместго "рисования" и поменьше неуместной русской рефлексии, привитой нам богатыми и порочными Некрасовыми, Достоевскими и иными нытиками и диссидентами.