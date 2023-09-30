В российских сосисках нашли коготь крысы

Некачественную продукцию изготовили во Владимире

30 сентября 2023, 16:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В сосисках российского бренда "Сливушки" нашли коготь крысы, пишут "Известия" со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Колбасные изделия произвели в ЗАО "Стародворские колбасы" во Владимире.

В ведомстве подчеркнули, что в адрес регионального управления Роспотребнадзора поступили сведения с фото некачественной продукции, на которых виден коготь грызуна.

Генпрокуратура направила документ с предостережением предприятию.