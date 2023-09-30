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В российских сосисках нашли коготь крысы

Некачественную продукцию изготовили во Владимире

30 сентября 2023, 16:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В сосисках российского бренда "Сливушки" нашли коготь крысы, пишут "Известия" со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Колбасные изделия произвели в ЗАО "Стародворские колбасы" во Владимире.

В ведомстве подчеркнули, что в адрес регионального управления Роспотребнадзора поступили сведения с фото некачественной продукции, на которых виден коготь грызуна.

Генпрокуратура направила документ с предостережением предприятию.

Продукты

Комментарии 1

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Гость

00:01:39 01-10-2023

Не кто же не кого не проверяет, чему удивляеться, там в сосисках наверное только мясо крыс.

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