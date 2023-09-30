В российских сосисках нашли коготь крысы
Некачественную продукцию изготовили во Владимире
30 сентября 2023, 16:19, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В сосисках российского бренда "Сливушки" нашли коготь крысы, пишут "Известия" со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.
Колбасные изделия произвели в ЗАО "Стародворские колбасы" во Владимире.
В ведомстве подчеркнули, что в адрес регионального управления Роспотребнадзора поступили сведения с фото некачественной продукции, на которых виден коготь грызуна.
Генпрокуратура направила документ с предостережением предприятию.
00:01:39 01-10-2023
Не кто же не кого не проверяет, чему удивляеться, там в сосисках наверное только мясо крыс.