В российских университетах будут делать комнаты для детей
Это поможет молодым мамам получать образование
11 февраля 2024, 20:31, ИА Амител
Министерство науки и высшего образования России инициировало разработку проекта по созданию детских комнат в вузах. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сейчас мы еще активизируем создание комнат для пребывания детей в университетах, то есть тоже такая политика ведется, и это нужно, причем нужно и для студенток, и для молодых преподавателей, которые тоже пришли, прочитали лекцию, и чтобы однозначно ребенку было спокойно", – рассказала замглавы Минобрнауки Ольга Петрова.
Она добавила, что реализация данной инициативы позволит молодым мамам получать образование с заботой о детях.
Петрова отметила, что помимо детских комнат рассматривается также ряд других инициатив в области образования.
20:54:41 11-02-2024
Лучше делайте комнаты для делания детей. Те которые сделали уже ни куда не денутся их маткапитал успокоит
10:11:39 13-02-2024
Гость (20:54:41 11-02-2024) Лучше делайте комнаты для делания детей. Те которые сделали... Ты хоть и шутишь, но это актуально для студентов.
21:31:34 11-02-2024
Ведомственные детсады - хорошее дело.
21:42:08 11-02-2024
И детский сад при уневере. И воспитателей с вышим образованием. Думаю будет спрос.
06:42:30 12-02-2024
Что бы вырастить детей нужна не комната... Нужно жилье нужна высокооплачиваемая работа что бы хватало на содержание детей жратву и жкх а не пресловутый МРОТ.
10:06:57 12-02-2024
Гена (06:42:30 12-02-2024) Что бы вырастить детей нужна не комната... Нужно жилье нужна... Единственное рациональное предложение из всего предыдущего бреда! Никакой цензуры, зачем ересь печатать!
10:50:52 12-02-2024
что бы не делалось хорошего, даже самая малость, но всегда найдутся те, кто всем недоволен. надо всё и сразу, да? но так не бывает!!!