В российских университетах будут делать комнаты для детей

Это поможет молодым мамам получать образование

11 февраля 2024, 20:31, ИА Амител

Аудитория в вузе / Фото: pxhere.com

Министерство науки и высшего образования России инициировало разработку проекта по созданию детских комнат в вузах. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сейчас мы еще активизируем создание комнат для пребывания детей в университетах, то есть тоже такая политика ведется, и это нужно, причем нужно и для студенток, и для молодых преподавателей, которые тоже пришли, прочитали лекцию, и чтобы однозначно ребенку было спокойно", – рассказала замглавы Минобрнауки Ольга Петрова.

Она добавила, что реализация данной инициативы позволит молодым мамам получать образование с заботой о детях.

Петрова отметила, что помимо детских комнат рассматривается также ряд других инициатив в области образования.