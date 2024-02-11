НОВОСТИНаука и образование

В российских университетах будут делать комнаты для детей

Это поможет молодым мамам получать образование

11 февраля 2024, 20:31, ИА Амител

Аудитория в вузе / Фото: pxhere.com
Аудитория в вузе / Фото: pxhere.com

Министерство науки и высшего образования России инициировало разработку проекта по созданию детских комнат в вузах. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сейчас мы еще активизируем создание комнат для пребывания детей в университетах, то есть тоже такая политика ведется, и это нужно, причем нужно и для студенток, и для молодых преподавателей, которые тоже пришли, прочитали лекцию, и чтобы однозначно ребенку было спокойно", – рассказала замглавы Минобрнауки Ольга Петрова.

Она добавила, что реализация данной инициативы позволит молодым мамам получать образование с заботой о детях.

Петрова отметила, что помимо детских комнат рассматривается также ряд других инициатив в области образования.

вузы

Комментарии 7

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Гость

20:54:41 11-02-2024

Лучше делайте комнаты для делания детей. Те которые сделали уже ни куда не денутся их маткапитал успокоит

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Гость

10:11:39 13-02-2024

Гость (20:54:41 11-02-2024) Лучше делайте комнаты для делания детей. Те которые сделали... Ты хоть и шутишь, но это актуально для студентов.

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Олег

21:31:34 11-02-2024

Ведомственные детсады - хорошее дело.

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Гость

21:42:08 11-02-2024

И детский сад при уневере. И воспитателей с вышим образованием. Думаю будет спрос.

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Гена

06:42:30 12-02-2024

Что бы вырастить детей нужна не комната... Нужно жилье нужна высокооплачиваемая работа что бы хватало на содержание детей жратву и жкх а не пресловутый МРОТ.

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Гость

10:06:57 12-02-2024

Гена (06:42:30 12-02-2024) Что бы вырастить детей нужна не комната... Нужно жилье нужна... Единственное рациональное предложение из всего предыдущего бреда! Никакой цензуры, зачем ересь печатать!

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Гость

10:50:52 12-02-2024

что бы не делалось хорошего, даже самая малость, но всегда найдутся те, кто всем недоволен. надо всё и сразу, да? но так не бывает!!!

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