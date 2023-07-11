В российском городе убили замначальника отдела по мобилизационной работе
Возбуждено уголовное дело
11 июля 2023, 07:37, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Краснодаре убили замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, сообщили в региональном управлении СК.
По данным ведомства, тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили рано утром 10 июля в районе улицы Береговой.
ТАСС со ссылкой на источник отмечает, что неизвестный несколько раз выстрелил в Ржицкого и скрылся. Мотив выясняется. Подозреваемых устанавливают.
Возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании.
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