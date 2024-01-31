В российском вузе провели анализ песни "Я русский"
Преподаватель выбрал композицию как явление, "в котором достаточно много образов и ценностей, формирующих российскую идентичность"
31 января 2024, 09:49, ИА Амител
Преподаватель и студенты челябинского вуза провели анализ композиции певца SHAMAN "Я русский". Об этом сообщает "Газета.ру".
Разбор проводили в рамках курса "Основы российской государственности". Преподаватель выбрал песню SHAMAN как явление, "в котором достаточно много образов и ценностей, формирующих российскую идентичность".
Отмечается, что студенты могли также выбрать объект для анализа и были те, кто выбрал произведения российской литературы.
"Мы разбирали визуальный и содержательный ряд произведения, искали смысловые образы выражения российской идентичности", – рассказала сотрудница вуза.
Она добавила, что курс должен проводиться на визуальных материалах.
09:55:56 31-01-2024
Специально открыл текст этой песни, прочитал, более чем набором слов трудно назвать данное музыкальное произведение
10:24:50 31-01-2024
Гость (09:55:56 31-01-2024) Специально открыл текст этой песни, прочитал, более чем набо... У каждого свои вкусы, чем конкретно вам не понравился текст песни, может еще и "Встанем" тоже не зашла?
10:39:14 31-01-2024
Гость (10:24:50 31-01-2024) У каждого свои вкусы, чем конкретно вам не понравился текст ... Послушайте Магомаева, там и слова и музыка есть. А эти ваши "Встанем" "Ляжем" и т.д. песни однодневки. А так конечно, другое поколение - другие вкусы
10:55:11 31-01-2024
Гость (10:39:14 31-01-2024) Послушайте Магомаева, там и слова и музыка есть. А эти ваши ... что за песня "Ляжем"? Магомаев тексты песен сочинял? слейся, ... нутыпонел
11:26:29 31-01-2024
ололо (10:55:11 31-01-2024) что за песня "Ляжем"? Магомаев тексты песен сочинял? слейся,... Посылаю вам лучи добра и безусловной любви творца, а Магомаева всё-таки стоит послушать. Он является автором музыки и слов многих песен.
12:50:02 31-01-2024
Гость (11:26:29 31-01-2024) Посылаю вам лучи добра и безусловной любви творца, а Магомае... слил(ась)ся всё-таки... какие Магомаев тексты песен сочинял?
07:02:40 01-02-2024
Гость (10:24:50 31-01-2024) У каждого свои вкусы, чем конкретно вам не понравился текст ... судя по количеству дизлайков, здесь полно укропов, которым глаза режет мой коммент, либо людей, имеющим что то против самого слова Русский?
10:13:28 31-01-2024
искали смысловые образы выражения российской идентичности", Нашли?
12:27:37 31-01-2024
Гость (10:13:28 31-01-2024) искали смысловые образы выражения российской идентичности", ... ищут
10:22:30 31-01-2024
Преподаватель выбрал композицию как явление, "в котором достаточно много образов и ценностей, формирующих российскую идентичность" - пустословие и только!
10:39:02 31-01-2024
Гость (10:22:30 31-01-2024) Преподаватель выбрал композицию как явление, "в котором дост... И преподша такая же пустая, как песня. Так что откуда взяться умным и образованным людям?
10:34:58 31-01-2024
Это профессор ещё произведение " Дядя Вова мы с тобой не слышал "
11:25:39 31-01-2024
Конъюнктурщики пытаются выслужиться, пытаясь нащупать желания своих начальничков. Все это заигрывание с националистическим крайне опасная история. Не могу вспомнить, что бы выпячивание одной группы людей по национальному признаку не приводило к большой крови. Особо странно такие тексты в нашей многонациональной стране. Вся эта "моя кровь от отца" это предрассудки 19 века, с развитием генетики доказано, что на развитие человека оказывает культурная среда. А российская культурная среда больше, чем только навязываемое "русское образца 19 века, царских времен".
11:54:53 31-01-2024
Гость (11:25:39 31-01-2024) Конъюнктурщики пытаются выслужиться, пытаясь нащупать желани... Метко сказано!!!!!!!
12:25:55 31-01-2024
Гость (11:25:39 31-01-2024) Конъюнктурщики пытаются выслужиться, пытаясь нащупать желани... Мне тоже не заходит тема "моя кровь от отца" или "моя кровь от матери". Но то, что в других странах всех россиян считают и называют русскими, это факт.
12:28:42 31-01-2024
Гость (11:25:39 31-01-2024) Конъюнктурщики пытаются выслужиться, пытаясь нащупать желани... А как же печенеги?
12:43:11 31-01-2024
Гость (11:25:39 31-01-2024) Конъюнктурщики пытаются выслужиться, пытаясь нащупать желани... А вот интересно, Брюс Спрингстин, написавший "Born in America"- пафосную духоподъёмную патриотическую премию- почему он не канул в Лету? Сейчас этот дядя даёт исключительно "камерные" концерты в залах по 100-150 человек, билеты на которые стоят отрезвляюще недёшево... И ни слова о патриотизме. Мож и Шаман со временем за голову возьмётся, так-то он не бесталанный.
13:21:02 31-01-2024
Гость (09:55:56 31-01-2024) Специально открыл текст этой песни, прочитал, более чем набо... Ты азиат или израильтянин.
11:32:58 01-02-2024
Гость (11:25:39 31-01-2024) Конъюнктурщики пытаются выслужиться, пытаясь нащупать желани... Для нынешних "либералов" как и для большевиков, самое страшное это "великодержавный шовинизм". Странный симбиоз.
14:27:04 31-01-2024
Считаю подобное, дискредитацией российского высшего образования! Позор и деградация!
14:37:15 31-01-2024
Люди, Вы что умничаете? Шаман пришел и показал своими песнями, что Родиной гордится. В такое-то время, когда многие крысы бегут с корабля. И миллионы его поняли и приняли. Достаточно слов Родина, Россия и т.д. и всё понятно. Лишь бы похейтить. Будьте позитивнее, люди. И вам будет счастливее.
15:03:21 31-01-2024
Тогда я тоже про себя спою: "Такой, какой есть, и меня не сломать, И всё, потому что я русский Бурят. Я Бурят! Я иду до конца. Я бурят! Моя кровь от Отца. Я русский Бурят И мне повезло. Я Бурят, Всему миру назло".
17:46:31 31-01-2024
Я вот русский всему миру во благо и с добром, а он почему-то всему миру назло. Да и Рассея у меня не от Волги и до Енисея, а от Бреста до Магадана и Курил, вот и не заходит такое вот творчество.
08:32:32 01-02-2024
Вся барнаульская либерда отметилась. Вы хоть слово "русский" научитесь говорить не с буквы г в начале слова.
11:28:23 01-02-2024
Гость (08:32:32 01-02-2024) Вся барнаульская либерда отметилась. Вы хоть слово "русский"... Ну, если минусуете, значит в точку попал...
14:40:29 01-02-2024
Одна европейская страна в прошлом веке также собой гордилась
23:07:18 01-02-2024
мда... д. н. о...
04:22:11 11-02-2024
Я рус (а). Если прочитать в обратном направлении - Сур Я = Солнце в Индийской культуре и в астрологии! А русский, русская - это прилагательное, если грамотно. Как украинский, белорусский, немецкий и т.п. итальянский. Национальность должна звучать так: Рус (а), Украинец, Белорус, Итальянец и т.п. Спросите любого филолога, покажите ему это, пожалуйста. Мы - белые боги Солнечной Поляны. Здравствуй, 7 день недели, утро! В Аз Крес енье