НОВОСТИКультура

В российском вузе провели анализ песни "Я русский"

Преподаватель выбрал композицию как явление, "в котором достаточно много образов и ценностей, формирующих российскую идентичность"

31 января 2024, 09:49, ИА Амител

Аудитория в вузе / Фото: pxhere.com
Аудитория в вузе / Фото: pxhere.com

Преподаватель и студенты челябинского вуза провели анализ композиции певца SHAMAN "Я русский". Об этом сообщает "Газета.ру".

Разбор проводили в рамках курса "Основы российской государственности". Преподаватель выбрал песню SHAMAN как явление, "в котором достаточно много образов и ценностей, формирующих российскую идентичность".

Отмечается, что студенты могли также выбрать объект для анализа и были те, кто выбрал произведения российской литературы.

"Мы разбирали визуальный и содержательный ряд произведения, искали смысловые образы выражения российской идентичности", – рассказала сотрудница вуза.

Она добавила, что курс должен проводиться на визуальных материалах.

музыка

Комментарии 28

Avatar Picture
Гость

09:55:56 31-01-2024

Специально открыл текст этой песни, прочитал, более чем набором слов трудно назвать данное музыкальное произведение

  44 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:24:50 31-01-2024

Гость (09:55:56 31-01-2024) Специально открыл текст этой песни, прочитал, более чем набо... У каждого свои вкусы, чем конкретно вам не понравился текст песни, может еще и "Встанем" тоже не зашла?

  -39 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:39:14 31-01-2024

Гость (10:24:50 31-01-2024) У каждого свои вкусы, чем конкретно вам не понравился текст ... Послушайте Магомаева, там и слова и музыка есть. А эти ваши "Встанем" "Ляжем" и т.д. песни однодневки. А так конечно, другое поколение - другие вкусы

  40 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ололо

10:55:11 31-01-2024

Гость (10:39:14 31-01-2024) Послушайте Магомаева, там и слова и музыка есть. А эти ваши ... что за песня "Ляжем"? Магомаев тексты песен сочинял? слейся, ... нутыпонел

  -31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:26:29 31-01-2024

ололо (10:55:11 31-01-2024) что за песня "Ляжем"? Магомаев тексты песен сочинял? слейся,... Посылаю вам лучи добра и безусловной любви творца, а Магомаева всё-таки стоит послушать. Он является автором музыки и слов многих песен.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:50:02 31-01-2024

Гость (11:26:29 31-01-2024) Посылаю вам лучи добра и безусловной любви творца, а Магомае... слил(ась)ся всё-таки... какие Магомаев тексты песен сочинял?

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:02:40 01-02-2024

Гость (10:24:50 31-01-2024) У каждого свои вкусы, чем конкретно вам не понравился текст ... судя по количеству дизлайков, здесь полно укропов, которым глаза режет мой коммент, либо людей, имеющим что то против самого слова Русский?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:13:28 31-01-2024

искали смысловые образы выражения российской идентичности", Нашли?

  46 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:27:37 31-01-2024

Гость (10:13:28 31-01-2024) искали смысловые образы выражения российской идентичности", ... ищут

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:22:30 31-01-2024

Преподаватель выбрал композицию как явление, "в котором достаточно много образов и ценностей, формирующих российскую идентичность" - пустословие и только!

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:39:02 31-01-2024

Гость (10:22:30 31-01-2024) Преподаватель выбрал композицию как явление, "в котором дост... И преподша такая же пустая, как песня. Так что откуда взяться умным и образованным людям?

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:34:58 31-01-2024

Это профессор ещё произведение " Дядя Вова мы с тобой не слышал "

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:25:39 31-01-2024

Конъюнктурщики пытаются выслужиться, пытаясь нащупать желания своих начальничков. Все это заигрывание с националистическим крайне опасная история. Не могу вспомнить, что бы выпячивание одной группы людей по национальному признаку не приводило к большой крови. Особо странно такие тексты в нашей многонациональной стране. Вся эта "моя кровь от отца" это предрассудки 19 века, с развитием генетики доказано, что на развитие человека оказывает культурная среда. А российская культурная среда больше, чем только навязываемое "русское образца 19 века, царских времен".

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:54:53 31-01-2024

Гость (11:25:39 31-01-2024) Конъюнктурщики пытаются выслужиться, пытаясь нащупать желани... Метко сказано!!!!!!!

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:25:55 31-01-2024

Гость (11:25:39 31-01-2024) Конъюнктурщики пытаются выслужиться, пытаясь нащупать желани... Мне тоже не заходит тема "моя кровь от отца" или "моя кровь от матери". Но то, что в других странах всех россиян считают и называют русскими, это факт.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:28:42 31-01-2024

Гость (11:25:39 31-01-2024) Конъюнктурщики пытаются выслужиться, пытаясь нащупать желани... А как же печенеги?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:43:11 31-01-2024

Гость (11:25:39 31-01-2024) Конъюнктурщики пытаются выслужиться, пытаясь нащупать желани... А вот интересно, Брюс Спрингстин, написавший "Born in America"- пафосную духоподъёмную патриотическую премию- почему он не канул в Лету? Сейчас этот дядя даёт исключительно "камерные" концерты в залах по 100-150 человек, билеты на которые стоят отрезвляюще недёшево... И ни слова о патриотизме. Мож и Шаман со временем за голову возьмётся, так-то он не бесталанный.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
юрий

13:21:02 31-01-2024

Гость (09:55:56 31-01-2024) Специально открыл текст этой песни, прочитал, более чем набо... Ты азиат или израильтянин.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:32:58 01-02-2024

Гость (11:25:39 31-01-2024) Конъюнктурщики пытаются выслужиться, пытаясь нащупать желани... Для нынешних "либералов" как и для большевиков, самое страшное это "великодержавный шовинизм". Странный симбиоз.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

14:27:04 31-01-2024

Считаю подобное, дискредитацией российского высшего образования! Позор и деградация!

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Марина

14:37:15 31-01-2024

Люди, Вы что умничаете? Шаман пришел и показал своими песнями, что Родиной гордится. В такое-то время, когда многие крысы бегут с корабля. И миллионы его поняли и приняли. Достаточно слов Родина, Россия и т.д. и всё понятно. Лишь бы похейтить. Будьте позитивнее, люди. И вам будет счастливее.

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:03:21 31-01-2024

Тогда я тоже про себя спою: "Такой, какой есть, и меня не сломать, И всё, потому что я русский Бурят. Я Бурят! Я иду до конца. Я бурят! Моя кровь от Отца. Я русский Бурят И мне повезло. Я Бурят, Всему миру назло".

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:46:31 31-01-2024

Я вот русский всему миру во благо и с добром, а он почему-то всему миру назло. Да и Рассея у меня не от Волги и до Енисея, а от Бреста до Магадана и Курил, вот и не заходит такое вот творчество.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:32:32 01-02-2024

Вся барнаульская либерда отметилась. Вы хоть слово "русский" научитесь говорить не с буквы г в начале слова.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:28:23 01-02-2024

Гость (08:32:32 01-02-2024) Вся барнаульская либерда отметилась. Вы хоть слово "русский"... Ну, если минусуете, значит в точку попал...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:40:29 01-02-2024

Одна европейская страна в прошлом веке также собой гордилась

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:07:18 01-02-2024

мда... д. н. о...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шизиг

04:22:11 11-02-2024

Я рус (а). Если прочитать в обратном направлении - Сур Я = Солнце в Индийской культуре и в астрологии! А русский, русская - это прилагательное, если грамотно. Как украинский, белорусский, немецкий и т.п. итальянский. Национальность должна звучать так: Рус (а), Украинец, Белорус, Итальянец и т.п. Спросите любого филолога, покажите ему это, пожалуйста. Мы - белые боги Солнечной Поляны. Здравствуй, 7 день недели, утро! В Аз Крес енье

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров