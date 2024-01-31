В российском вузе провели анализ песни "Я русский"

Преподаватель выбрал композицию как явление, "в котором достаточно много образов и ценностей, формирующих российскую идентичность"

31 января 2024, 09:49, ИА Амител

Аудитория в вузе / Фото: pxhere.com

Преподаватель и студенты челябинского вуза провели анализ композиции певца SHAMAN "Я русский". Об этом сообщает "Газета.ру".

Разбор проводили в рамках курса "Основы российской государственности". Преподаватель выбрал песню SHAMAN как явление, "в котором достаточно много образов и ценностей, формирующих российскую идентичность".

Отмечается, что студенты могли также выбрать объект для анализа и были те, кто выбрал произведения российской литературы.

"Мы разбирали визуальный и содержательный ряд произведения, искали смысловые образы выражения российской идентичности", – рассказала сотрудница вуза.

Она добавила, что курс должен проводиться на визуальных материалах.