В российской деревне массово производили паленые кроссовки известных брендов

В организации "черных" цехов подозревают бизнесмена из города Гусь-Хрустальный

29 ноября 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Сотрудники ФСБ и МВД обнаружили во Владимирской области склады с поддельной продукцией известных спортивных брендов. Об этом сообщает РБК.

Силовики нашли около 40 тысяч пар обуви New Balance и Puma, а также около 100 тысяч пар спортивной обуви Adidas, Ecco и Nike и Reebok на производственном складе в деревне Вашутино.

Позднее в городе Лакинске нашли еще более полумиллиона пар обуви вышеназванных брендов.

Из-за производства контрафакта возбудили уголовное дело. В организации подпольного производства подозревают бизнесмена из города Гусь-Хрустальный.