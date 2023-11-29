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В российской деревне массово производили паленые кроссовки известных брендов

В организации "черных" цехов подозревают бизнесмена из города Гусь-Хрустальный

29 ноября 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Сотрудники ФСБ и МВД обнаружили во Владимирской области склады с поддельной продукцией известных спортивных брендов. Об этом сообщает РБК.

Силовики нашли около 40 тысяч пар обуви New Balance и Puma, а также около 100 тысяч пар спортивной обуви Adidas, Ecco и Nike и Reebok на производственном складе в деревне Вашутино.

Позднее в городе Лакинске нашли еще более полумиллиона пар обуви вышеназванных брендов.

Из-за производства контрафакта возбудили уголовное дело. В организации подпольного производства подозревают бизнесмена из города Гусь-Хрустальный.

Происшествия

Комментарии 16

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Гость

09:04:21 29-11-2023

Вот те и деревня! Могут же, когда захотят...

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Хитрилко

09:19:57 29-11-2023

а не это иль импортозамещение ?!?!

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Гость

09:25:07 29-11-2023

другими словами - наносили экономический ущерб нашим западным "партнёрам"!?? в современных реалиях даже не знаю, плохо это или хорошо...!?

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Гость

09:50:34 29-11-2023

Гость (09:25:07 29-11-2023) другими словами - наносили экономический ущерб нашим западны... точнее так: это скорее хорошо чем плохо...

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Гость

10:51:06 29-11-2023

Гость (09:25:07 29-11-2023) другими словами - наносили экономический ущерб нашим западны... Платили бы налоги, никто их не тронул бы.

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Гость

12:41:16 29-11-2023

Гость (10:51:06 29-11-2023) Платили бы налоги, никто их не тронул бы.... Не налоги, а откаты)

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Гость

09:32:47 29-11-2023

Ну и пусть бы производили дальше, больше товаров, ниже цены.

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гость

10:33:22 29-11-2023

Гость (09:32:47 29-11-2023) Ну и пусть бы производили дальше, больше товаров, ниже цены.... любит наш народ всякое палевО. покупай наше, российское!!!

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Гость

10:08:12 29-11-2023

Скажите, а стиральный порошок Персил в какой деревне производят?) От прежнего Persil даже запаха не осталось...

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Гость

10:18:48 29-11-2023

Гость (10:08:12 29-11-2023) Скажите, а стиральный порошок Персил в какой деревне произв... Один раз персил - это уже ничего не значит

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Гость

10:16:44 29-11-2023

Надо этому челу спасибо сказать что рынок насыщает в обход санкций - а ушлые люди хотят с него срубить бабла.

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Гость

12:01:33 29-11-2023

Надо этому челу спасибо сказать---- ну если это не г... по цене бренда, на котором он сам бабло срубает)

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Гость

13:54:56 29-11-2023

Гость (12:01:33 29-11-2023) Надо этому челу спасибо сказать---- ну если это не г... по ц... Не, ну цена должна быть адекватной и соответствовать изготовленной в деревне обуви. Только на коробках надо печатать, что продукт импортозамещения и всё

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Гость

14:05:17 29-11-2023

И в итоге то что, нашли склады с готовой обувью или производственный цех? В складе обувь не сделать, плати за перепродажу

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Гость

19:51:47 29-11-2023

А чё, китайцам можно, а нам нельзя?

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Гость

08:51:48 30-11-2023

Симоньян одобряет!

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