В российской деревне массово производили паленые кроссовки известных брендов
В организации "черных" цехов подозревают бизнесмена из города Гусь-Хрустальный
29 ноября 2023, 09:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Сотрудники ФСБ и МВД обнаружили во Владимирской области склады с поддельной продукцией известных спортивных брендов. Об этом сообщает РБК.
Силовики нашли около 40 тысяч пар обуви New Balance и Puma, а также около 100 тысяч пар спортивной обуви Adidas, Ecco и Nike и Reebok на производственном складе в деревне Вашутино.
Позднее в городе Лакинске нашли еще более полумиллиона пар обуви вышеназванных брендов.
Из-за производства контрафакта возбудили уголовное дело. В организации подпольного производства подозревают бизнесмена из города Гусь-Хрустальный.
09:04:21 29-11-2023
Вот те и деревня! Могут же, когда захотят...
09:19:57 29-11-2023
а не это иль импортозамещение ?!?!
09:25:07 29-11-2023
другими словами - наносили экономический ущерб нашим западным "партнёрам"!?? в современных реалиях даже не знаю, плохо это или хорошо...!?
09:50:34 29-11-2023
Гость (09:25:07 29-11-2023) другими словами - наносили экономический ущерб нашим западны... точнее так: это скорее хорошо чем плохо...
10:51:06 29-11-2023
Гость (09:25:07 29-11-2023) другими словами - наносили экономический ущерб нашим западны... Платили бы налоги, никто их не тронул бы.
12:41:16 29-11-2023
Гость (10:51:06 29-11-2023) Платили бы налоги, никто их не тронул бы.... Не налоги, а откаты)
09:32:47 29-11-2023
Ну и пусть бы производили дальше, больше товаров, ниже цены.
10:33:22 29-11-2023
Гость (09:32:47 29-11-2023) Ну и пусть бы производили дальше, больше товаров, ниже цены.... любит наш народ всякое палевО. покупай наше, российское!!!
10:08:12 29-11-2023
Скажите, а стиральный порошок Персил в какой деревне производят?) От прежнего Persil даже запаха не осталось...
10:18:48 29-11-2023
Гость (10:08:12 29-11-2023) Скажите, а стиральный порошок Персил в какой деревне произв... Один раз персил - это уже ничего не значит
10:16:44 29-11-2023
Надо этому челу спасибо сказать что рынок насыщает в обход санкций - а ушлые люди хотят с него срубить бабла.
12:01:33 29-11-2023
Надо этому челу спасибо сказать---- ну если это не г... по цене бренда, на котором он сам бабло срубает)
13:54:56 29-11-2023
Гость (12:01:33 29-11-2023) Надо этому челу спасибо сказать---- ну если это не г... по ц... Не, ну цена должна быть адекватной и соответствовать изготовленной в деревне обуви. Только на коробках надо печатать, что продукт импортозамещения и всё
14:05:17 29-11-2023
И в итоге то что, нашли склады с готовой обувью или производственный цех? В складе обувь не сделать, плати за перепродажу
19:51:47 29-11-2023
А чё, китайцам можно, а нам нельзя?
08:51:48 30-11-2023
Симоньян одобряет!