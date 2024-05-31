В Россию из-за заморозков привезут яблоки из шести стран

Дефицита на рынке не будет

31 мая 2024, 14:45, ИА Амител

Яблоки / Фото: pxhere.com/ru/photo/781337

Майские заморозки серьезно повлияли на российских аграриев. Особенно пострадали производители яблок, которые уже подсчитывают убытки. Министерство сельского хозяйства прогнозирует недобор урожая.

Однако в Россельхознадзоре заверили, что дефицита яблок на рынке не будет. Для этого планируется завезти их из шести стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Сербии, Турции и Приднестровья. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин.

Он также подчеркнул, что это не повлияет на стоимость яблок.