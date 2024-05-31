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В Россию из-за заморозков привезут яблоки из шести стран

Дефицита на рынке не будет

31 мая 2024, 14:45, ИА Амител

Яблоки / Фото: pxhere.com/ru/photo/781337
Яблоки / Фото: pxhere.com/ru/photo/781337

Майские заморозки серьезно повлияли на российских аграриев. Особенно пострадали производители яблок, которые уже подсчитывают убытки. Министерство сельского хозяйства прогнозирует недобор урожая.

Однако в Россельхознадзоре заверили, что дефицита яблок на рынке не будет. Для этого планируется завезти их из шести стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Сербии, Турции и Приднестровья. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин.

Он также подчеркнул, что это не повлияет на стоимость яблок.

Продукты

Комментарии 3

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Гость

15:40:37 31-05-2024

- "Для этого планируется завезти их из шести стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Сербии, Турции и Приднестровья. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин." Удивительно, в приграничных странах заморозков нет, а в России есть. Это как надо было добиться, что Бог через природу наказал Россию?

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Гость

09:14:08 01-06-2024

Гость (15:40:37 31-05-2024) - "Для этого планируется завезти их из шести стран: Азербайд... про климатическое оружие слышали? Не?

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Гость

10:26:55 01-06-2024

Гость (09:14:08 01-06-2024) про климатическое оружие слышали? Не?...
Про дурдом слышал? Не? А зря.

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