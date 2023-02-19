В "Ростехе" сообщили об увеличении производства "Кинжалов"

По словам Чемезова, изначально не требовалось большое количество таких боеприпасов, но с начала специальной военной операции (СВО) на Украине их выпуск увеличивается

19 февраля 2023, 19:29, ИА Амител

Фото: kremlinpress.com

В России нарастили производство гиперзвуковых ракет "Кинжал". Об этом в эфире телеканала "Звезда плюс" заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

По его словам, изначально не требовалось большое количество таких боеприпасов, но с начала специальной военной операции (СВО) на Украине их выпуск увеличивается.

Также Чемезов рассказал, что сейчас "Ростех" производит колоссальные объёмы продукции для Минобороны, причём по некоторым позициям поставки выросли в 50 раз. Он уточнил, что в основном такие цифры показывают заводы по производству боеприпасов.