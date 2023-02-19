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В "Ростехе" сообщили об увеличении производства "Кинжалов"

По словам Чемезова, изначально не требовалось большое количество таких боеприпасов, но с начала специальной военной операции (СВО) на Украине их выпуск увеличивается

19 февраля 2023, 19:29, ИА Амител

Фото: kremlinpress.com
Фото: kremlinpress.com

В России нарастили производство гиперзвуковых ракет "Кинжал". Об этом в эфире телеканала "Звезда плюс" заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

По его словам, изначально не требовалось большое количество таких боеприпасов, но с начала специальной военной операции (СВО) на Украине их выпуск увеличивается.

Также Чемезов рассказал, что сейчас "Ростех" производит колоссальные объёмы продукции для Минобороны, причём по некоторым позициям поставки выросли в 50 раз. Он уточнил, что в основном такие цифры показывают заводы по производству боеприпасов.

Комментарии 12

  • Ну вот, теперь можно и спать спокойно ложиться.
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Надо было это сделать год назад
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Это все не бесплатно господа, а за наш с вами счет, т.е. деньги из бюджета идут "туда", а не в больницы, образование, дороги, инфраструктуру (((.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • предлагаете сдаться?
    20 февраля, Гость   Ответить
  • В стране светочи свободы и демократии(сшп) на военный бюджет тратят столько, сколько десять следующих по списку стран в сумме.Кто-то против защиты российских демократии и свободы?
    20 февраля, Гость   Ответить
  • В сша тратят огромнейшие деньги на военный бюджет вместо того чтобы вкладывать в больницы,образование,дороги,инфраструктуру потому что там тупые.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Это все не бесплатно господа, а за наш с вами счет,====================за какой конкретно твой счет? Налоги? У тебя зарплата копеечная и налогов с нее хватит в лучшем случае только на тебя. И вообще, Кац предлагает сдаться что ли?
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Надо было сначала подготовиться
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Мы сначала делаем, потом исправляем
    20 февраля, Гость   Ответить
  • У нас еще США военный бюджет за 6 лет отжали. Как раз бы наверное хватило
    20 февраля, Гость   Ответить
  • У нас еще США военный бюджет за 6 лет отжали. Как раз бы наверное хватило --- тоже можно было заранее догадаться, что так будет. Тем более никакой неожиданности для них не было, они еще осенью все предсказали и даже карту нарисовали
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Это же сколько сараев можно посносить то
    20 февраля, Гость   Ответить
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