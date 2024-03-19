В Ростове мужчина расстрелял автомобиль своей бывшей девушки и бросил в него гранату
Случайная встреча любовников быстро переросла в конфликт с применением оружия
19 марта 2024, 17:31, ИА Амител
В Ростове мужчина расстрелял автомобиль своей бывшей девушки. Как сообщает Rostovgazeta.ru, в отношении горе-любовника возбудили уголовное дело.
Инцидент произошел на улице накануне. Ростовчанка случайно встретила бывшего сожителя на улице. Мужчина ранее был неоднократно судим за кражу, хранение наркотиков и подделку документов. Их контакт быстро перерос в ссору, и женщина попыталась сбежать с места встречи на авто.
Бывший любовник не успокоился. Он достал травматический пистолет и выстрелил в лобовое стекло машины. После бросил в открытое окно предмет, похожий на гранату. Взрыва не произошло. Однако сам преступник успел сбежать.
Позднее мужчину разыскали и задержали полицейские. Подробности инцидента выясняются.
19:45:47 19-03-2024
Чо творицца...
11:41:48 20-03-2024
Теперь его надо отправить кидать гранаты в правильном направлении. Под присмотром нескольких автоматчиков сзади, на расстоянии, превышающим бросок гранты