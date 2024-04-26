В Ростове-на-Дону ищут блогера-самбиста, который избивал людей на камеру

Молодой человек бросает оппонентов на асфальт, ломает пальцы или же "отправляет спать" одним ударом

26 апреля 2024, 17:25, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: pexels.com

В Ростове-на-Дону ищут блогера-самбиста, который избивает людей и выкладывает кадры нападений в соцсети. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В публикации отмечается, что таким образом самбист просто "демонстрирует свои навыки" и причин для нападений у него нет. Он бросает оппонентов на асфальт, ломает пальцы или же "отправляет спать" одним ударом.

Известно, что пострадало порядка 50 человек. Кроме избиений, молодой человек неоднократно выкладывал ролики с наркотиками и пьяными прогулками по городу.

Сейчас правоохранители изучают публикации молодого человека.