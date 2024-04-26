НОВОСТИПроисшествия

В Ростове-на-Дону ищут блогера-самбиста, который избивал людей на камеру

Молодой человек бросает оппонентов на асфальт, ломает пальцы или же "отправляет спать" одним ударом

26 апреля 2024, 17:25, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: pexels.com
Полицейская мигалка / Фото: pexels.com

В Ростове-на-Дону ищут блогера-самбиста, который избивает людей и выкладывает кадры нападений в соцсети. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В публикации отмечается, что таким образом самбист просто "демонстрирует свои навыки" и причин для нападений у него нет. Он бросает оппонентов на асфальт, ломает пальцы или же "отправляет спать" одним ударом.

Известно, что пострадало порядка 50 человек. Кроме избиений, молодой человек неоднократно выкладывал ролики с наркотиками и пьяными прогулками по городу.

Сейчас правоохранители изучают публикации молодого человека.

Происшествия

Комментарии 7

Avatar Picture
Сергей

17:39:52 26-04-2024

И в чем проблема найти?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
94-96

18:04:38 26-04-2024

На фронте такие нужны. Вручите ему повеству.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:25:41 26-04-2024

Ставка на черное?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:51:36 26-04-2024

неоднократно выкладывал ролики с наркотиками и пьяными прогулками по городу.--- и при этом избил 50 человек видимо не за один день и до сих пор гулял на свободе? Слов нет. Он Неприкасаемый или человек - невидимка и его можно искать бесконечно долго? Не верю что так сложно найти человека. у него нет родственников знакомых ? У него нет телефона, банковской карты? Наверно долго искать будут...

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

21:01:20 26-04-2024

Преступник без национальности - полиция не найдет.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
На фронте такие нужны

22:29:44 26-04-2024

Как раз в тылу такие нужны. Пусть обучает своим приемам новобранцев. Ибо современное поколение может только материться, обзываться, плеваться, а когда леща отхватят к мамке бежать, чтоб с ней в полицию заявление накатать.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:33:49 27-04-2024

Почему не пропустили, что его уже поймали?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров