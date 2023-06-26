В Ростове-на-Дону произошел пожар в крупнейшем в России и Европе зоопарке
Площадь пожара достигла 300 квадратных метров. С территории учреждения эвакуируют животных
26 июня 2023, 23:43, ИА Амител
Пожар произошел на территории зоопарка в Ростове-на-Дону. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местное управление МЧС, спасатели уже работают на месте происшествия.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области заявили, что на объекте произошло возгорание кровли административного здания – предположительно, это музей. Площадь пожара достигла 300 квадратных метров. Сейчас с территории учреждения эвакуируют животных, чтобы не допустить их гибели.
Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. Пожару присвоен второй ранг сложности.
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00:24:07 27-06-2023
Работники и животные не пострадали. Пожар потушен. Здание конечно жалко. Оно историческое. Только после ремонта