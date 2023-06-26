В Ростове-на-Дону произошел пожар в крупнейшем в России и Европе зоопарке

Площадь пожара достигла 300 квадратных метров. С территории учреждения эвакуируют животных

26 июня 2023, 23:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пожар произошел на территории зоопарка в Ростове-на-Дону. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местное управление МЧС, спасатели уже работают на месте происшествия.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области заявили, что на объекте произошло возгорание кровли административного здания – предположительно, это музей. Площадь пожара достигла 300 квадратных метров. Сейчас с территории учреждения эвакуируют животных, чтобы не допустить их гибели.

Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Из-за ЧП введено ограничение движения транспорта на Зоологической и Футбольной улицах. Глава городской администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале призвал искать альтернативные пути передвижения по городу