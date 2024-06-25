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В Ростове-на-Дону всех заключенных СИЗО-1 побрили налысо

В учреждении ужесточили меры содержания

25 июня 2024, 17:42, ИА Амител

Тюремная решетка / Фото: unsplash.com
Тюремная решетка / Фото: unsplash.com

Всех заключенных СИЗО-1 в Ростове-на-Дону побрили наголо. Как сообщает RostovGazeta.ru, теперь у них нет ни бород, ни волос на голове – обривали всех, вне зависимости от вероисповедания.

Отмечается, что это не единственное усиление мер контроля. В частности, охранникам учреждения якобы разрешено проводить досмотр в более жесткой форме.

Напомним, что 16 июня в СИЗО-1 заключенные выбрались из камер и взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. У осужденных по террористическим статьям в специзоляторе оказались ножи, заточки, телефоны и символика запрещенной в России исламистской организации.

Всех преступников, кроме одного, ликвидировали. Как сообщали СМИ, их тела захоронят тайно.

Происшествия

Комментарии 5

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Гость

17:44:46 25-06-2024

Полгодика эта волна подержится, а потом опять всем пофиг станет!

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Гость

17:45:02 25-06-2024

Крепки задним умом!

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Гость

18:44:46 25-06-2024

Гость (17:45:02 25-06-2024) Крепки задним умом!... Умный человек найдет решение проблемы, а мудрый - такой проблемы не допустит.

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Гость

18:07:28 25-06-2024

Давно пора.Как в старое доброе советское время.Толерантность,либерализм в тюрьме?

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Гость

09:36:56 26-06-2024

Надо было еще красной пометить. Зелёной - иноверцев. Желтой - православных. Голубой - ну тут и так понятно.

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