В Ростове-на-Дону всех заключенных СИЗО-1 побрили налысо
В учреждении ужесточили меры содержания
25 июня 2024, 17:42, ИА Амител
Всех заключенных СИЗО-1 в Ростове-на-Дону побрили наголо. Как сообщает RostovGazeta.ru, теперь у них нет ни бород, ни волос на голове – обривали всех, вне зависимости от вероисповедания.
Отмечается, что это не единственное усиление мер контроля. В частности, охранникам учреждения якобы разрешено проводить досмотр в более жесткой форме.
Напомним, что 16 июня в СИЗО-1 заключенные выбрались из камер и взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. У осужденных по террористическим статьям в специзоляторе оказались ножи, заточки, телефоны и символика запрещенной в России исламистской организации.
Всех преступников, кроме одного, ликвидировали. Как сообщали СМИ, их тела захоронят тайно.
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