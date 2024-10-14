В Ростове задержали контрабандиста, который привез наркотики из Германии

Запрещенные вещества пытались провезти под видом сырья для БАДов

14 октября 2024, 17:27, ИА Амител

Сотрудник полиции / Фото: pxhere.com

В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который организовал перевоз запрещенных веществ из Германии под видом сырья для БАДов. Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на Южное таможенное управление.

Ростовчанин открыл бизнес по продаже БАДов. Он заказал сырье у немецкой компании, и когда "ингридиенты" пришли, ими заинтересовались таможенники. Оказалось, что в поставке были наркотики. В общей сложности правоохранители изъяли 3 кг запрещенных веществ.

Полицейские вычислили заказчика и пришли с обыском к нему домой: там нашлось еще около 2,5 кг различных сильнодействующих веществ. В отношении 34-летнего ростовчанина возбудили уголовное дело по статье "Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств, совершенное группой лиц"). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.