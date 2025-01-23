В Ростове женщина ударила ножом сотрудницу полиции, которая попросила не шуметь
Раненая вызвала на место патрульно-постовую службу
23 января 2025, 11:20, ИА Амител
Нож / Фото: unsplash.com / Egor Myznik
Жительница Ростова ударила ножом в лицо свою соседку, которая оказалась сотрудницей правоохранительных органов. Об этом сообщает Rostovgazeta со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
По информации ведомства, сотрудница МВД находилась дома, когда услышала шум и нецензурную брань из соседней квартиры. Она постучала в дверь и попросила 34-летнюю соседку соблюдать тишину, на что в ответ получила удар ножом в лицо.
Раненая вызвала на место патрульно-постовую службу – полицейские задержали злоумышленницу. Сейчас правоохранители проводят проверку для выяснения всех деталей инцидента.
11:40:06 23-01-2025
И эти сотрудницы обязаны защищать россиян ???
Она себя защитить не в силах.
11:49:07 23-01-2025
Гость (11:40:06 23-01-2025) И эти сотрудницы обязаны защищать россиян ???Она себя за... Так-то вроде бы верно
11:55:30 23-01-2025
Гость (11:40:06 23-01-2025) И эти сотрудницы обязаны защищать россиян ???Она себя за... Ну да, не можешь, не лезь, вызови патрульно-постовую сразу
12:01:43 23-01-2025
Гость (11:55:30 23-01-2025) Ну да, не можешь, не лезь, вызови патрульно-постовую сразу... И снимай погоны и переводись в вольнонаёмные.
21:45:20 23-01-2025
ой дура ну сядет же на долго нападение на полицейскую да еще с применением предмета в качестве холодного оружия не слабый такой срок покушение на жизнь правоохранителя.
увы быдло понимает только силу и противно что такие свиноты потом детьми прикрываются и дают не более 10 лет.
а будь мужик то сел бы на пожизненное.
а все потому-что у нас яйца
14:37:47 24-01-2025
Не сядет она на долго. Во первых потерпевшая соседка не была при исполнении и 318 УК РФ уже не будет. Будет легкий вред здоровью. А там даже лишение свободы нет. 115 УК РФ почитайте. Но если только лицо будет обезображено то 111 УК РФ будет. Но тоже года три максимум назначат, и через полтора по половинке выйдет.