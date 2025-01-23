В Ростове женщина ударила ножом сотрудницу полиции, которая попросила не шуметь

Раненая вызвала на место патрульно-постовую службу

23 января 2025, 11:20, ИА Амител

Нож / Фото: unsplash.com / Egor Myznik

Жительница Ростова ударила ножом в лицо свою соседку, которая оказалась сотрудницей правоохранительных органов. Об этом сообщает Rostovgazeta со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, сотрудница МВД находилась дома, когда услышала шум и нецензурную брань из соседней квартиры. Она постучала в дверь и попросила 34-летнюю соседку соблюдать тишину, на что в ответ получила удар ножом в лицо.

Раненая вызвала на место патрульно-постовую службу – полицейские задержали злоумышленницу. Сейчас правоохранители проводят проверку для выяснения всех деталей инцидента.