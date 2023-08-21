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В Ростовской области задержали украинку, передававшую СБУ данные о войсках РФ

Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Ей грозит до 20 лет лишения свободы

21 августа 2023, 22:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Cотрудники управления ФСБ по Ростовской области задержали гражданку Украины, подозреваемую в передаче информации о дислокации воинских подразделений ВС РФ сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления. 

Так во время поездок в Ростовскую область женщина в переписке с сотрудницей СБУ указывала места расположения ПВО и перемещения военной техники. Данные могло использовать командование ВСУ для нанесения ударов по объекту — это привело бы к потерям среди личного состава ВС РФ и техники.

У женщины обнаружили средства связи — их она использовала для контактов с украинцами. Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Комментарии 5

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Гость

07:43:48 22-08-2023

до 20 лет --- если НАТО победит, ее выпустят

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Гость

07:52:48 22-08-2023

Гость (07:43:48 22-08-2023) до 20 лет --- если НАТО победит, ее выпустят... Если НАТО победит, то она на радиоактивное пепелище сама не пойдет.

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Котик

09:46:06 22-08-2023

нато не победит. победит Россия. и это факт. всех несогласных раком в такт

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Гость

10:22:15 22-08-2023

20 лет ее кормить за наши налоги..... за такое по хорошему после следственных действий - расстрелять

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Гость

12:33:13 22-08-2023

какие 20 лет???? допросить ее и на бруствер - дешево и эффективно

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