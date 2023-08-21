В Ростовской области задержали украинку, передававшую СБУ данные о войсках РФ

Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Ей грозит до 20 лет лишения свободы

21 августа 2023, 22:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Cотрудники управления ФСБ по Ростовской области задержали гражданку Украины, подозреваемую в передаче информации о дислокации воинских подразделений ВС РФ сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.

Так во время поездок в Ростовскую область женщина в переписке с сотрудницей СБУ указывала места расположения ПВО и перемещения военной техники. Данные могло использовать командование ВСУ для нанесения ударов по объекту — это привело бы к потерям среди личного состава ВС РФ и техники.

У женщины обнаружили средства связи — их она использовала для контактов с украинцами. Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Ей грозит до 20 лет лишения свободы.