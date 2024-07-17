В РПЦ призвали запретить оккультные и магические услуги

Представитель церкви считает, что это нужно проработать в законе

17 июля 2024, 09:14, ИА Амител

Карты Таро / Фото: pxhere.com/ru/photo/684433

Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иерей Федор Лукьянов заявил о необходимости законодательного запрета на предоставление оккультных и магических услуг в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Он высказал свою позицию на конференции в Общественной палате РФ, посвященной сотрудничеству в области психологического здоровья представителей научного, педагогического и религиозного сообществ на основе традиционных духовно-нравственных ценностей.

Ранее преподаватель факультета повышения квалификации судей Российского государственного университета правосудия при Верховном суде РФ, судебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко сообщил о планах подать иск о признании сатанизма экстремистской идеологией в Верховный суд в ноябре или декабре текущего года.