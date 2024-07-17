В РПЦ призвали запретить оккультные и магические услуги
Представитель церкви считает, что это нужно проработать в законе
17 июля 2024, 09:14, ИА Амител
Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иерей Федор Лукьянов заявил о необходимости законодательного запрета на предоставление оккультных и магических услуг в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Он высказал свою позицию на конференции в Общественной палате РФ, посвященной сотрудничеству в области психологического здоровья представителей научного, педагогического и религиозного сообществ на основе традиционных духовно-нравственных ценностей.
Ранее преподаватель факультета повышения квалификации судей Российского государственного университета правосудия при Верховном суде РФ, судебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко сообщил о планах подать иск о признании сатанизма экстремистской идеологией в Верховный суд в ноябре или декабре текущего года.
09:24:09 17-07-2024
А что сами самозванцы так можно.
09:40:46 17-07-2024
Мошенничество запрещено. Если уметь доказывать, что оказанная услуга - мошенничество, проблема снимается. Они же могут защищаться и пытаться доказать обратное. Все уже придумано. Походу еще в римском праве
10:14:03 17-07-2024
Гость (09:40:46 17-07-2024) Мошенничество запрещено. Если уметь доказывать, что оказанна... Как можно доказать, что вы теперь крещёный или же нет?
Или что венец безбрачия снят? Или ещё хуже не снят и деньги уплачены напрасно
09:54:41 17-07-2024
Платные крещения, отпевания и прочее. Должны исчезнуть в первую очередь. Т.к это самые популярные магические услуги.
09:56:37 17-07-2024
Гость (09:24:09 17-07-2024) А что сами самозванцы так можно.... Это называется конкуренция, АвтоВАЗ просит утильсборы поднять . Эти тоже вкусно кушать хотят
11:04:16 17-07-2024
Гость (09:56:37 17-07-2024) Это называется конкуренция, АвтоВАЗ просит утильсборы поднят... Это называется недобросовестная конкуренция.
Нормальная конкуренция - это когда ты повышаешь качество своих магических услуг и снижаешь их цену, чтобы обойти соперников.
10:09:24 17-07-2024
Ведьм жечь ещё не предлагали?
10:10:46 17-07-2024
Отбирать у РПЦ последнюю копеечку - страшный грех. Сбор средств внутри церкви не противоречит духовным принципам, а скорее способствует выполнению миссии по распространению Евангелия и облегчению человеческих страданий . Люди жертвуют деньги в храм просто для того, чтобы иметь возможность в него приходить. Храм содержится на пожертвования верующих. Если их не делать, то в скором времени храм закроется.
10:32:54 17-07-2024
бийчанин (10:10:46 17-07-2024) Храм содержится на пожертвования верующих. Если их не делать, то в скором времени храм закроется. ну и Слава Богу!
10:35:51 17-07-2024
бийчанин (10:10:46 17-07-2024) Отбирать у РПЦ последнюю копеечку - страшный грех. Сбор сред... А не помните с чего начались приключения у Иисуса. Он захотел, чтобы в храме не велась торговля. В итоге сейчас лавка в каждой церкви + прайс на магические услуги. Не противоречит ли это всё стремлениям бога в которого вы верите?
10:27:24 17-07-2024
Это они сами себя запретить хотят? Это не в ногу себе выстрел, а прямо в голову...
10:48:08 17-07-2024
это же устранение конкурентов.
куда смотрит ФАС?
12:53:57 17-07-2024
Рпц уже в законодательство лезет со своими предложениями. Как будто нам милонова с его гениальным идеями мало...
14:02:15 17-07-2024
Статья 28.
"Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними".... и если, это вероисповедание/секта/объединение/организация не признано в законном порядке экстремистским или не запрещено законом, то оно может осуществлять свою деятельность.