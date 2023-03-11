В РПЦ уверены, что искусственный интеллект не сможет заменить священника

Потому что человек сотворён по образу и подобию Божиему и поэтому находит радость в общении с другим человеком

11 марта 2023, 07:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Искусственный интеллект не может заменить общения между человеком и священником, отметил зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, сообщает РИА Новости.

По его словам, уже появились такие фантазёры, которые уверены, что искусственный интеллект может заменить общение священнослужителя со своей паствой.

"С этим мы, конечно, не можем согласиться. Наше христианское свидетельство заключается в том, что общение одного человека с другим, необременённое никакими технологиями, ничем не заменимо. Мы, христиане, это связываем с тем, что человек сотворён по образу и подобию Божиему и поэтому человек находит радость, поддержку и силы в общении с другим человеком", – указал представитель РПЦ.

Кипшидзе подчеркнул, что социальные последствия развития искусственного интеллекта ещё не изучены в полной мере.